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Karantina köyündeki çocuklar unutulmadı

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan bir köyde çocukların moral ve motivasyonlarını artırmak amacıyla 23 Nisan etkinliği düzenlendi.

23.04.2020 17:02 | Son Güncelleme: 24.04.2020 11:22
Karantina köyündeki çocuklar unutulmadı
Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan bir köyde çocukların moral ve motivasyonlarını artırmak amacıyla 23 Nisan etkinliği düzenlendi.

Kırıkkale'nin Delice ilçesine bağlı Büyükafşar köyü, 8 Nisan günü korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınmıştı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları dolayısıyla, karantinaya alınan köydeki çocuklar da unutulmadı. Evlerinden dışarı çıkamayan çocukların moral ve motivasyonlarının yüksek tutulması amacıyla İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce, 23 Nisan etkinliği düzenlendi. Ekip araçları Türk bayrakları ile donatılıp, balonlarla süslenirken, araç hoparlörlerinden çalınan çocuk şarkıları ve sirenler eşliğinde köy yollarında tur atıldı. Çocuklar da kutlama sonrasında büyük sevinç yaşadı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

Etiketler: Kırıkkale, Jandarma, 23 Nisan, Güncel , Haber
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