Karantina nöbetindeki jandarma yaralı kızıl şahin buldu

MUŞ'ta yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınan köyde devriye yapan jandarma ekipleri, yaralı halde bulduğu kızıl şahini Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Muş 'un Korkut ilçesi Güneyik köyünde, koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina nedeniyle bölgede jandarma ekipleri devriye görevini sürdürürken, yol kenarında yaralı kızıl şahin buldu. Jandarma , kuşu zarar görmemesi için muhafaza altına aldı. Bulunan yaralı şahin gerekli tedavilerinin yaptırılması ve tekrar doğaya kazandırılması için jandarma ekiplerince, Muş Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.