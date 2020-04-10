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Karantina nöbetindeki jandarma yaralı kızıl şahin buldu

MUŞ'ta yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınan köyde devriye yapan jandarma ekipleri, yaralı halde bulduğu kızıl şahini Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

10.04.2020 18:43 | Son Güncelleme: 10.04.2020 18:43
Karantina nöbetindeki jandarma yaralı kızıl şahin buldu

MUŞ'ta yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınan köyde devriye yapan jandarma ekipleri, yaralı halde bulduğu kızıl şahini Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Muş 'un Korkut ilçesi Güneyik köyünde, koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina nedeniyle bölgede jandarma ekipleri devriye görevini sürdürürken, yol kenarında yaralı kızıl şahin buldu. Jandarma , kuşu zarar görmemesi için muhafaza altına aldı. Bulunan yaralı şahin gerekli tedavilerinin yaptırılması ve tekrar doğaya kazandırılması için jandarma ekiplerince, Muş Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Milli Parklar Müdürlüğü, Koronavirüs, Jandarma, Muş, Güncel
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