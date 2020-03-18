Karantina otobüsünden indirilen genç kıza tepki
Genç kızın otobüsten indirilmesi Otobüsteki diğer yolcuların duruma tepki göstermesi İSTANBUL - Paris'ten gelen uçaktan inen ve karantinaya alınmak üzere yurda götürülen vatandaşları taşıyan otobüs polis ekiplerinin de bulunduğu bir ortamda durduruldu.
18.03.2020 10:26 | Son Güncelleme: 18.03.2020 10:27
Genç kızın otobüsten indirilmesiOtobüsteki diğer yolcuların duruma tepki göstermesi İSTANBUL - Paris 'ten gelen uçaktan inen ve karantinaya alınmak üzere yurda götürülen vatandaşları taşıyan otobüs polis ekiplerinin de bulunduğu bir ortamda durduruldu. Ardından genç kız otobüsten indirilerek özel bir araca alındı. Duruma otobüste bulunan diğer yolcular tepki gösterdi.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Fransa'dan gelen iki yolcuya ilişkin, "Karantinaya götürülen yolcuları taşıyan otobüsten inen bir yolcu ve yine onun gibi Kıbrıs aktarması olan ikinci yolcu karantinaya alındı." ifadesini kullandı.Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Paris'ten gelen yolcuların bulunduğu karantina otobüsünden iki kişinin indirilmesine ilişkin, "hukuk gerekeni yapacaktır." ifadesini kullandı.
Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Fransa'dan gelen iki yolcunun karantina otobüsünden alınması olayıyla ilgili olarak hukuk gerekeni yapacaktır. Bu konuda hiçbir taviz, hiçbir istisnai muamele kabul edilemez." değerlendirmesinde bulundu.
Kanun önünde herkesin eşit olduğunu vurgulayan Bakan Gül, olayın takipçisi olduklarını kaydetti.
Soylu, Twitter'dan yaptığı açılamada, "Karantinaya götürülen yolcuları taşıyan otobüsten inen bir yolcu ve yine onun gibi Kıbrıs aktarması olan ikinci yolcu karantinaya alındı. 14 gün karantina altında kaldıktan sonra Kıbrıs'a gönderilecekler." bilgisini paylaştı.
Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Fransa'dan gelen iki yolcunun karantina otobüsünden alınması olayıyla ilgili olarak hukuk gerekeni yapacaktır. Bu konuda hiçbir taviz, hiçbir istisnai muamele kabul edilemez." değerlendirmesinde bulundu.
Kanun önünde herkesin eşit olduğunu vurgulayan Bakan Gül, olayın takipçisi olduklarını kaydetti.
Soylu, Twitter'dan yaptığı açılamada, "Karantinaya götürülen yolcuları taşıyan otobüsten inen bir yolcu ve yine onun gibi Kıbrıs aktarması olan ikinci yolcu karantinaya alındı. 14 gün karantina altında kaldıktan sonra Kıbrıs'a gönderilecekler." bilgisini paylaştı.
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Kaynak: AA
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