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“Karantina süreci adım adım başladı sonra her şey hızlandı”

Nasılsınız? İlginç, garip hissediyorum.

27.03.2020 00:00 | Son Güncelleme: 27.03.2020 00:00
“Karantina süreci adım adım başladı sonra her şey hızlandı”

Nasılsınız?


İlginç, garip hissediyorum. Çünkü yedi gün 24 saat evdeyiz. Ve ben yürümeyi, insanlarla iç içe olup onlarla konuşmayı, yemek yemeyi, basketbol maçlarına gitmeyi… Kısacası dışarıda olmayı seviyorum. Fakat sağlık her zaman en önemli şey. Bu nedenle evde kalıp işlerimi telefondan halletmem lazım.


Evdeki süreç nasıl geçiyor?


Bence buradaki en önemli şey, evde rahat hissetmeye çalışmak. Mesela ben internet sitesi ve sosyal medyada görevliyim. Bu işlerimi evden yaparken rahat hissetmek için kendi zihnimi rahatlatmaya çalışıyorum. Çünkü fiziksel olduğu kadar mental olarak da iyi hissetmeniz gerekiyor. Kendinizi bu duruma alıştırmalısınız.


İtalya’da karantina süreci nasıl başladı?


Karantina süreci adım adım başladı sonra her şey hızlandı. Bildiğin gibi koronavirüsün ilk etkileri Aralık ayında Çin’de görüldü. İtalya ise Ocak ayının sonlarına doğru etkilenmeye başladı. Şubat’ta bir şeyler değişmeye başladı ve ay sonunda karantina gündemdeydi. Mart’ın ortalarına doğru karantina süreci başladı. Dediğim gibi çok ilginç bir durumla karşı karşıyayız. Neler olacağını bilmiyoruz. Herkes evde. Sağlık, ekonomi, huzur…


Ülkedeki son durumdan bahsedebilir misiniz?


Hemen hemen herkes evlerinde. Nisan’ın belirli bir dönemine kadar karantina devam edecek. Bence Mayıs ayında işler düzelebilir gibi. Hükümetin aldığı kararlar ve sağlık çalışanlarının eforu inanılmaz. Herkes, izole bilinçlendirmesi yapıyor. Sağlık görevlilerinin çabası çok büyük.

Ülkedeki hastanelerde yeteri kadar odamız yok ama ünlüler, benim gibi sıradan insanlar bile bir şekilde yardım etmeye çalışıyorlar. Toplum olarak bir olduk ve işin ciddiyetinin farkındayız. Bunu aşmak istiyoruz. Tabii bütün dünya için bunu istiyorum.

Bu hastalık teşhisi konulan insanlar, normal insanın grip olduğu dönemlerdeki gibiler. Ama tabii ki bu çok daha ciddi bir durum.


Koronavirüsün İtalya’daki spor organizasyonlarına etkisi nasıl gelişti?


İlk önce futbolda bir şeyler değişti. Maçlar seyircisiz oynanmaya başlandı. Ancak bu durumun yayılacağı ve idare etmenin zor olacağı belliydi. Sonuç olarak sporcular da hepimiz gibi insan. Bu bir iş. Sporcular makine gibi görünseler de bu durumdan etkilenmemeleri kaçınılmaz. Federasyon aceleci davranıp ligleri askıya aldı. Bütün sporlar durduruldu.


Oradaki sporcular, ülkedeki durum karşısında ne gibi tepkiler veriyorlar?


Birçok kişiyle konuştum, özellikle Olimpia Milano’dan. Neredeyse hepsi aynı şeyi söylüyorlar: Araştırma yapıyoruz, ellerimizi sık sık yıkıyoruz, biraz korkuyoruz ama önlem alınca iyi hissediyoruz, talimatlara uyup test yapıyoruz. Ve hepsinin en büyük endişesi aileleri. Eğer herhangi bir maçta veya öncesinde-sonrasında koronavirüse yakalanmışlarda fakat test sonuçlarına kadar ailelerine bulaştırmışlarsa…

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
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Kaynak: EuroSport.com

Etiketler: Karantina, basketbol, İtalya, Spor

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Haberler ›› Spor ››“Karantina süreci adım adım başladı sonra her şey hızlandı” - Spor
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