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Karantina süreci tamamlanan 80 kişi memleketlerine uğurlandı

Suudi Arabistan'dan getirilerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Burdur'da öğrenci yurdunda gözetim altına alınan 80 Türk vatandaşı, karantina sürelerinin dolmasının ardından memleketlerine gönderildi.

08.05.2020 21:21 | Son Güncelleme: 08.05.2020 21:23
Suudi Arabistan'dan getirilerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Burdur'da öğrenci yurdunda gözetim altına alınan 80 Türk vatandaşı, karantina sürelerinin dolmasının ardından memleketlerine gönderildi.
Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesindeki Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) İstiklal Yerleşkesi'nde bulunan Fereli Sinan Efendi ve Asımın Nesli erkek yurtlarına yerleştirilen 80 kişinin 14 günlük karantina süreci tamamlandı.
Testleri negatif çıkan vatandaşlar, sosyal mesafe kuralını dikkate alarak ve maske takarak bindikleri otobüslerle memleketleri Hatay'a uğurlandı.
Vatandaşlara, Burdur'un yöresel lezzeti ceviz ezmesi ile çam ve lavanta fidanları hediye edildi. Karantina süreci tamamlanan 80 kişi memleketlerine uğurlandı

Kaynak: AA

Etiketler: Suudi Arabistan, Burdur, Güncel, Haber

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