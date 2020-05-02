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Karantina sürecini Ordu'daki yurtta geçirenler geride duygulandıran mektuplar bıraktı

Polonya'dan getirilerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Ordu'da karantinaya alınan ve sürenin dolmasının ardından evlerine uğurlanan 212 kişiden bazıları, duygularını geride bıraktıkları mektuplara döktü.

Karantina sürecini Ordu'daki yurtta geçirenler geride duygulandıran mektuplar bıraktı
02.05.2020 16:46 | Son Güncelleme: 02.05.2020 17:18
Polonya'dan getirilerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Ordu'da karantinaya alınan ve sürenin dolmasının ardından evlerine uğurlanan 212 kişiden bazıları, duygularını geride bıraktıkları mektuplara döktü.
Ordu Üniversitesi Cumhuriyet Yerleşkesi'ndeki Lebibe Ergin Karlıbel Öğrenci Yurdu'ndan sabah saatlerinde ayrılan Nuriye Arbay, geride bıraktığı mektupta, karantina günlerinde yaşadıklarını anlattı.
Uçaktan indiği andan itibaren güler yüzle karşılandığını belirten Arbay, karantina günlerinin, son güne kadar çözüm ve ilgi odaklı olunması sayesinde unutmayacağı anıları arasında yer alacağını aktardı.
Arbay, kendileriyle ilgilenen herkese teşekkür ederek, mektubunda şu ifadelere yer verdi:
"Bizleri burada karantina süresi boyunca ağırlayan, bu organizasyonda emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara, söz konusu kurumların özveri ile çalışan bizim gördüğümüz ve görmediğimiz personellerine ve odalarını kullandığım genç kardeşlerime çok çok teşekkür ederim. Haklarınızı helal ediniz."
"İnsan hiç karantina süresi uzasın ister mi?"
Mektubunda soyadını belirtmeyen Zeynep ise "İnsan hiç karantina süresi uzasın ister mi? Ama Türkiye'deysen istiyormuş. Canım ülkem yine beni şaşırtmadı ve vatandaşlarına olan sadakatini gösterdi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." görüşlerini aktardı.
Muhammet Bera Koç da buraya gelmeden önce telaşlandığını anlatarak, "Ama sizi gördüğümde tüm kaygılarım dağılıp yok oldu. Bize gerçekten bir aile gibi oldunuz. Güler yüzlülüğünüzle, yardım severliğinizle bana gerçekten çok şey öğrettiniz." şeklinde duygularını dile getirdi.
Görevlilerin sabah akşam kendileri için yorulmak nedir bilmeden uğraştıklarının altını çizen Koç, "Bu topraklarda insanlığın hala ölmediğine dair umutlarımı yeşerttiniz. Burada ailemden uzakta bana aile oldunuz. Sizlere ne kadar teşekkür etsem az. Sağlıcakla kalın." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Polonya, Sabah, Ordu, Güncel, Haber

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