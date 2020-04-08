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Karantina sürecini tamamlayan 149 kişi evine döndü

Karantina sürecini tamamlayan 149 kişi evine döndü Bolu'da, karantinadan çıkan vatandaşlar Türk bayrağı açarak veda etti Bolu'da, korona virüs tedbirleri kapsamında yurt dışından geldikten sonra öğrenci yurdunda 14 günlük karantina sürecini tamamlayan 149 kişi Türk bayrağı açarak veda etti.

08.04.2020 13:51 | Son Güncelleme: 08.04.2020 13:55

Karantina sürecini tamamlayan 149 kişi evine döndü

Bolu'da, karantinadan çıkan vatandaşlar Türk bayrağı açarak veda etti

BOLU - Bolu'da, korona virüs tedbirleri kapsamında yurt dışından geldikten sonra öğrenci yurdunda 14 günlük karantina sürecini tamamlayan 149 kişi Türk bayrağı açarak veda etti.

Dünyanın farklı ülkelerinden Türkiye'ye getirilen Türk vatandaşları korona virüs önlemleri kapsamında İstanbul Havalimanı'ndan alınarak Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gölköy yerleşkesinde bulunan Tokadi Hayrettin Öğrenci Yurduna yerleştirildi. Çeşitli ülkelerden gelen aralarında öğrencilerinde bulunduğu 149 kişinin 14 günlük karantina süresi tamamlandı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan korona virüs testleri de negatif çıkan 149 kişi, otobüslerle memleketlerine dönmek üzere yola çıktılar.

Türk bayrağı açtılar

Fransa'dan gelerek karantina sürecinin tamamlamalarının ardından memleketlerine gitmek üzere yola çıkan bir grup vatandaş, otobüse binmeden önce Türk bayrağı açtı. Kendileri ile ilgilenen tüm görevlilere teşekkür eden vatandaşlar, 14 günlük sürecin çok iyi geçtiğini belirttiler.

Karantina sürecini tamamlayan 149 kişi evine döndü

Kaynak: İHA

Etiketler: Karantina, Genel

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Karantina sürecini tamamlayan 149 kişi evine döndü
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