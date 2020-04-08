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Karantina süreleri biten 211 öğrenci daha Sakarya'dan evlerine uğurlandı

Korona virüs tedbirleri kapsamında yurt dışından Sakarya'ya getirilerek KYK yurtlarında 14 günlük tedbir amaçlı gözlem altında tutulan 211 öğrenci daha evlerine uğurlandı.

08.04.2020 11:05 | Son Güncelleme: 08.04.2020 11:06
Karantina süreleri biten 211 öğrenci daha Sakarya'dan evlerine uğurlandı
Korona virüs tedbirleri kapsamında yurt dışından Sakarya 'ya getirilerek KYK yurtlarında 14 günlük tedbir amaçlı gözlem altında tutulan 211 öğrenci daha evlerine uğurlandı. Sakarya'da karantina altında tutulan toplam bin 885 vatandaştan, bin 500'ü evlerine gönderilirken, geriye kalan ve gözlem süreçleri biten kişilerin ise önümüzdeki günlerde tahliye edilmesi bekleniyor.

Dünya'da küresel salgın olarak ilan edilen korona virüs tedbirleri kapsamında ülkemizde alınan geniş güvenlik önlemleri devam ediyor. Ulusal pandemi olan korona virüs tedbirleri kapsamında yurt dışında bulunan öğrenci, tır şoförü, kaymakam ve ailelerinin içlerinde bulunduğu toplam bin 885 vatandaş Sakarya'ya getirilerek bulunan Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurtlarda 23 Mart 2020 tarihinden itibaren karantina altına alınmıştı. Rahime Sultan Öğrenci Yurdu Müdürlüğünde 14 günlük gözlem süreleri biten 211 öğrencinin tahliye işlemlerine başlanıldı. Sosyal mesafeyi korumak amaçlı öğrenciler yurtlardan tek tek çıkartılarak otobüslere bindirildi.

Öte yandan, yurt dışında getirilen öğrenci, tır şoförü, kaymakam ve ailelerinin içlerinde bulunduğu bin 885 kişiden toplam bin 500'ü evlerine gönderilirdi. Korona virüs tedbirleri kapsamında yurtlarda gözetim süreleri devam eden 385 kişinin ise önümüzdeki günlerde evlerine gönderilmesi bekleniyor. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Sakarya, Güncel
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