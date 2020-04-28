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Karantina süreleri dolan 248 kişi evlerine gönderildi

Kuveyt'ten Kayseri'ye getirilerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınan 248 kişi, tahliye edildi.

28.04.2020 10:40 | Son Güncelleme: 28.04.2020 10:44
Kuveyt'ten Kayseri'ye getirilerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınan 248 kişi, tahliye edildi.
Türkiye'ye dönmelerinin ardından 14 Nisan'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait Melikgazi Yurt Müdürlüğüne yerleştirilen, Kuveyt'te işçi olarak çalışan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 248 kişinin 14 günlük karantina süresi doldu.
Sağlık görevlileri tarafından kontrolden geçirilen vatandaşlar, otobüslere bindirilerek memleketlerine uğurlandı.
Karantinadan çıkan vatandaşlardan inşaat teknikeri Turgay Tatlıgül, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, hem çalıştığı firma yönetiminin hem de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bakanların Türkiye'ye gelmelerinde yardımcı olduklarını söyledi.
Onlara teşekkür eden Tatlıgül, "Buradaki asıl kahramanlar yanımızda. Yurt yönetimi, müdürleri ve AFAD çalışanları. Hepsi yanımızda oldular, çok teşekkür ederiz. Çocuklarım için her şeyi yaptılar. Ailemle ayrı odalarda kaldık. Aynı yerden, aynı uçakla geldiğimiz için arada görüşmemize izin verdiler. Çok teşekkür ederiz." diye konuştu.
Turgay Tatlıgül'ün eşi Kübra Tatlıgül de herkese teşekkür ederek, "Karantina düşündüğümüzden çok daha iyi geçti. Zor olduğunu düşündük ama çok yardımcı oldular. Çocuklara ilgi gösterdiler." dedi. Karantina süreleri dolan 248 kişi evlerine gönderildi

Kaynak: AA

Etiketler: Karantina, Türkiye, Kayseri, Kuveyt, Güncel, Haber
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