Karantina süreleri sona eren 274 kişi memleketlerine uğurlandı

KKTC ve Cezayir'den Adıyaman'a getirilen 274 Türk vatandaşı karantina sürelerinin dolmasının ardından memleketlerine uğurlandı.

22.05.2020 22:47 | Son Güncelleme: 22.05.2020 22:52
KKTC ve Cezayir'den Adıyaman'a getirilen 274 Türk vatandaşı karantina sürelerinin dolmasının ardından memleketlerine uğurlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla gerçekleştirilen tahliye operasyonu kapsamında KKTC'den 173 tarım işçisi ile Cezayir'den getirilen 101 kişinin karantina süreci sona erdi.
Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Safvan Bin Muattal Yurdunda son iftarlarını yapan vatandaşlar, valizleriyle ayrıldı.
Karantinada süreleri dolan vatandaşlar bu süreçte verilen hizmetlerinden dolayı yetkililere teşekkür ettiler.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüs salgınının tüm dünya gibi Türkiye'yi de etkilediğini söyledi.
Adıyaman'da şu anda üçüncü etap misafirleri memleketlerine uğurladıklarını dile getiren Keleş, "Bu süreç içerisinde Valilik koordinasyonunda tüm kurum müdürlerinin dayanışması içerisinde şu ana kadar bin 400 Türk vatandaşını misafir ettik. Çok şükür problemsiz şekilde misafirlerimizi uğurladık. Devletimizin sıcak yüzünü misafirlerimize gösterdik." dedi.
Oykan Bulut ise karantinada kaldıkları sürenin çok güzel geçtiğini belirterek, "Hizmetlerden dolayı herkese teşekkür ederim. Bayramda ailemin yanında olacağım. Çok mutluyum." ifadesini kullandı.
Saim Naz ise Cezayir'den Adıyaman'a geldiğini belirterek, "Karantina süresinde hizmetlerden dolayı herkese teşekkür ederim. Herkes bizimle çok iyi ilgilendi." diye konuştu. Karantina süreleri sona eren 274 kişi memleketlerine uğurlandı

Kaynak: AA

Etiketler: Karantina, Adıyaman, Cezayir, Güncel, Haber

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