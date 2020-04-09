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Karantina süreleri sona eren vatandaşlar memleketlerine uğurlandı

Yurt dışından gelerek korona virüs tedbirleri kapsamında Kırklareli'de bulunan Hundi Hatun Kız Öğrenci Yurdu ve Evladı Fatihan Kız Öğrenci Yurdu'nda karantinaya alınan vatandaşların tümü, memleketlerine uğurlandı.

09.04.2020 11:51 | Son Güncelleme: 09.04.2020 11:51
Karantina süreleri sona eren vatandaşlar memleketlerine uğurlandı
Yurt dışından gelerek korona virüs tedbirleri kapsamında Kırklareli 'de bulunan Hundi Hatun Kız Öğrenci Yurdu ve Evladı Fatihan Kız Öğrenci Yurdu'nda karantinaya alınan vatandaşların tümü, memleketlerine uğurlandı.

Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamada; yurt dışından gelen vatandaşların korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Hundi Hatun Kız Öğrenci Yurdu ve Evladı Fatihan Kız Öğrenci Yurtlarında 14 gün süre ile misafir edildikleri ve izolasyon sürecini tamamlayan vatandaşların tamamının 04 - 08 Nisan 2020 tarihleri arasında, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun belirlemiş olduğu sağlık taramaları yapılarak kontrollü ve güvenli bir şekilde ulaşım araçlarında uygulanacak sosyal mesafe kuralları çerçevesinde memleketlerine uğurlandığı belirtildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Kırklareli, Güncel
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