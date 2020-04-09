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Karantina süresi biten 228 kişi evlerine uğurlandı

Korona virüsü tedbirleri kapsamında yurt dışından Sakarya'ya getirilerek yurtlara yerleştirilen ve 14 günlük tedbir amaçlı gözlem altında tutulan 228 kişi evlerine uğurlandı.

09.04.2020 11:27 | Son Güncelleme: 09.04.2020 11:27
Karantina süresi biten 228 kişi evlerine uğurlandı
Korona virüsü tedbirleri kapsamında yurt dışından Sakarya 'ya getirilerek yurtlara yerleştirilen ve 14 günlük tedbir amaçlı gözlem altında tutulan 228 kişi evlerine uğurlandı.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsü kapsamında ülke genelinde tedbirler alınmaya devam ediyor. Korona virüsü kapsamında yurt dışında bulunan öğrenci, tır şoförü, kaymakam ve ailelerinin içlerinde bulunduğu toplam bin 885 vatandaş Sakarya'ya getirilerek bulunan Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurtlarda 14 günlük karantina altına alınmıştı. Arif Nihat Asya ve Hendek Abdurrahman Gürses Öğrenci yurdunda 14 günlük gözlem süreleri biten 228 kişinin tahliye işlemlerine başlanıldı.

Sosyal mesafeyi korumak amaçlı kişiler yurtlardan tek tek çıkartılarak otobüslere bindirildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Sakarya, Güncel
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