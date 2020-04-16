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Karantina süresi dolan 103 kişi evlerine uğurlandı

Korona virüsü kapsamında yurt dışından Sakarya'ya ya getirilerek buradaki yurtlara yerleştirilen 103 kişi karantina süresinin bitmesinin ardından evlerine gönderildi.

16.04.2020 12:49 | Son Güncelleme: 16.04.2020 12:49
Karantina süresi dolan 103 kişi evlerine uğurlandı
Korona virüsü kapsamında yurt dışından Sakarya 'ya ya getirilerek buradaki yurtlara yerleştirilen 103 kişi karantina süresinin bitmesinin ardından evlerine gönderildi.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı saran korona virüsü kapsamında yurt dışında yaşayan kişiler tedbir amaçlı Türkiye 'ye gönderilmişti. Ukrayna'dan gemiyle Türkiye'ye 4 Nisan'da giriş yapan 103 öğrenci Sakarya'nın Serdivan ilçesindeki Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı Rahime Sultan ve Arif Nihat Asya yurtlarındaki yurtlara yerleştirilmişti. Buradaki yurtlarda 14 gün gözlem altında tutulan toplam 103 öğrenci karantina süresinin bitmesinin ardından evlerine gönderildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Sakarya, Yaşam
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