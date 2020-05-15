Karantina süresi dolan 127 kişi evlerine uğurlandı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, Irak'tan Türkiye'ye getirilerek Mardin'de öğrenci yurduna yerleştirilen 127 kişi, gözetim sürelerinin dolmasının ardından evlerine uğurlandı.

15.05.2020 10:59 | Son Güncelleme: 15.05.2020 11:02
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, Irak'tan Türkiye'ye getirilerek Mardin'de öğrenci yurduna yerleştirilen 127 kişi, gözetim sürelerinin dolmasının ardından evlerine uğurlandı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla 59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşın ramazan ayını ve bayramı evlerinde geçirebilmesi amacıyla başlatılan tahliye operasyonu kapsamında, 1 Mayıs'ta Irak'tan getirilen 127 Türk vatandaşının Kasımiye Erkek Öğrenci Yurdu'ndaki 14 günlük karantina süresi sona erdi.
Karantina süresince ihtiyaçları Mardin Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Kızılay ve AFAD tarafından karşılanan 127 kişi sağlık kontrolünün ardından Gençlik ve Spor İl Müdürü Hadi Çomaktekin, AFAD Müdürü Davut Esen, AFAD ve yurttaki görevliler tarafından otobüslerle memleketlerine uğurlandı.
Vatandaşlara, Mardin Orman Bölge Müdürlüğü ekibi fidan hediye etti.
Evine uğurlanan Ömer Ceviz, Mardin'de çok güzel ağırlandıklarını söyledi.
Irak'ta 35 günlük mahsur kalmaların ardından Mardin'e getirildiklerini belirten Ceviz, "Devletimizin sayesinde karantinaya alındık. Bütün imkanlar hepimize sağlandı. Yemek, temizlik, sağlık her şey çok güzeldi." dedi.
Ömer Çavuşlu da kentte çok iyi ağırlandıklarını anlatarak, bütün ilgililere teşekkür etti. Karantina süresi dolan 127 kişi evlerine uğurlandı

Kaynak: AA

Etiketler: Karantina, Türkiye, Mardin, Irak, Güncel, Haber

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