Karantina süresi dolan 144 kişi evlerine gönderildi

Tekirdağ'a yurt dışından getirilerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında öğrenci yurtlarında gözlem altına alınan 144 kişi evlerine uğurlandı.

21.05.2020 19:57 | Son Güncelleme: 21.05.2020 20:02
Tekirdağ'a yurt dışından getirilerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında öğrenci yurtlarında gözlem altına alınan 144 kişi evlerine uğurlandı.
Arjantin ile Brezilya'dan getirilen 80, Dominik, El Salvador ve Küba'dan getirilen 64 kişi Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı KYK yurtlarında ağırlandı.
Yurtta 14 gün gözlem altında tutulan 80 kişinin karantina süresi doldu. Çorlu'da yurtta kalan 64 kişi de Ramazan Bayramı'nı evlerinde geçirmeleri için tahliye edildi.
Sağlık kontrollerinde koronavirüs bulgularına rastlanmayanlar, dezenfekte edilen otobüslerle memleketlerine gönderildi.
Evlerine uğurlananlardan Fatih Yasin gazetecilere, 14 gün boyunca çok iyi şekilde hizmet gördüklerini belirterek, "Burada çalışan herkese teşekkür ediyorum. Testlerimiz de negatif çıktı ve artık evimize dönüyoruz." dedi.
Bilal Hancı da karantinada kafa dinleme fırsatı bulduğunu dile getirerek, "Yoğun bir iş temposundan çıktığımız için bu karantina bize iyi geldi. Bu zamanı iyi değerlendirmiş olduk. Bundan sonra kendi işimize yoğunlaşacağız. Burada her şey çok iyiydi. Çok şükür testlerimiz de çok iyi çıktı." diye konuştu.
Azerbaycan Kadın Voleybol Milli Takımı oyuncusu Polina Rahimova ise her şeyin çok güzel olduğunu belirterek Türkiye'ye teşekkür etti. Karantina süresi dolan 144 kişi evlerine gönderildi

Kaynak: AA

Etiketler: Ramazan Bayramı, Tekirdağ, Brezilya, Küba, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Oğlunu boğazını keserek öldüren anne: Fazla acı çekmesin diye öldürdüm, pişmanım Haber
Oğlunu boğazını keserek öldüren anne: Fazla acı çekmesin diye öldürdüm, pişmanım
Japonya Başbakanı’ndan Türkiye açıklaması: Kredi vermeyi düşünüyoruz Haber
Japonya Başbakanı'ndan Türkiye açıklaması: Kredi vermeyi düşünüyoruz
Ataşehir’de parkta baba oğlunu öldürdü, bankta oturup polislerin gelmesini bekledi Haber
Ataşehir'de parkta baba oğlunu öldürdü, bankta oturup polislerin gelmesini bekledi
’Virüse karşı çare ormana gitmek’ dedikten sonra ormanda feci şekilde can verdi Haber
"Virüse karşı çare ormana gitmek" dedikten sonra ormanda feci şekilde can verdi
İzmir’de cami hoparlörlerinden ’Çav Bella’ çalınmasıyla ilgili bir kadın gözaltına alındı Haber
İzmir'de cami hoparlörlerinden "Çav Bella" çalınmasıyla ilgili bir kadın gözaltına alındı
Son Dakika: Türkiye’de 21 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 27 oldu, 961 yeni vaka tespit edildi Haber
Son Dakika: Türkiye'de 21 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 27 oldu, 961 yeni vaka tespit edildi
Başkan Soyer’den İzmir’in minarelerinden ’Çav Bella’ çalınmasına tepki: Lanetliyoruz Haber
Başkan Soyer'den İzmir'in minarelerinden "Çav Bella" çalınmasına tepki: Lanetliyoruz
Adana Kuyumcular Odası Başkanı Başman: Altının gramı 430 lirayı bulabilir Haber
Adana Kuyumcular Odası Başkanı Başman: Altının gramı 430 lirayı bulabilir
Haberler››Güncel››Karantina süresi dolan 144 kişi evlerine gönderildi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

19:55: Fransa'da cami duvarına ölüm tehdidi içeren yazı yazıldı - Haber 19:55: İzmir'deki cami hoparlörlerinden müzik yayınına ilişkin 1 kişi gözaltına alındı - Haber 19:50: İtalya'da son 24 saatte korona virüsten 156 ölüm - Haber 19:50: Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den HES kodu açıklaması: Kontrollü sosyalleşmeye önemli katkısı olacak - Haber 19:49: Caddede oluşan 6 metre derinliğindeki obruk korkuttu - Haber 19:43: İzmir'de cami hoparlörlerinden "Çav Bella" çalınmasıyla ilgili bir kadın gözaltına alındı - Haber 19:20: Son Dakika: Türkiye'de 21 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 27 oldu, 961 yeni vaka tespit edildi - Haber 15:26: Japonya Başbakanı'ndan Türkiye açıklaması: Kredi vermeyi düşünüyoruz - Ekonomi 12:30: Hastanenin ilgilenmediği korona hastası, tuz ruhu içip kendini astı - Haberler