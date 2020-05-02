Karantina süresi dolan 170 kişi evlerine uğurlandı
Suudi Arabistan'dan gelen ve Mersin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında gözetim altında tutulan 170 kişi memleketlerine gönderildi.
02.05.2020 16:01 | Son Güncelleme: 02.05.2020 16:04
Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Mersin Kız Yurdundaki 14 günlük karantina süresini dolduran kişiler, ateşleri ölçüldükten sonra AFAD koordinasyonunda otobüslerine bindirildi.
Otobüslerde, sosyal mesafe kuralına dikkat edildi.
Yurttan ayrılan vatandaşlardan biri "Devletimize kurban olayım. Allah razı olsun." diyerek ilgililere teşekkür etti.
Polis araçları, otobüslere kent çıkışına kadar eşlik etti.
Kaynak: AA
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