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Karantina süresi dolan 262 kişi evlerine uğurlandı

Ukrayna'dan getirilerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Trabzon'da karantinaya alınan 262 kişi, sürenin dolmasının ardından evlerine uğurlandı.

02.05.2020 18:27 | Son Güncelleme: 02.05.2020 18:30
Ukrayna'dan getirilerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Trabzon'da karantinaya alınan 262 kişi, sürenin dolmasının ardından evlerine uğurlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla gerçekleştirilen tahliye operasyonu kapsamında Ukrayna'dan getirilen 262 kişinin, Trabzon'daki 14 günlük karantina süreci sona erdi.
Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Yomra Öğrenci Yurdu ile Gülbahar Hatun Yurdu'nda kalan vatandaşlar, görevliler eşliğinde otobüslere bindirildi.
Mehmet Akif Sezer, kendileriyle ilgilenen herkese teşekkür ederek, "Süreç ne kadar uzun da olsa devletimizin büyüklüğünü çok net şekilde gördük. Her türlü isteğimizde yardımcı oldular gerek anlayışlarıyla, gerek samimiyetleriyle. Herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.
"Devletimizin ne kadar büyük olduğunu harbiden gördük." ifadesini kullanan Sezer, "Yurt dışından geldiğimiz için kıyaslayabiliyoruz diğer ülkelerin vatandaşlarından. Yabancı arkadaşlarımdan da biliyorum en erken dönen Türk milleti oldu. Parayla kaldığımız yerlerde bile bu kadar lüks bir yaşam görmedim. Gerek yatak kalitesi olsun, gerek yemek kalitesi olsun. Herkese tekrar teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Utku Umur Aslan da çalışanlardan haklarını helal etmelerini isteyerek, "Türkiye Cumhuriyeti var olsun, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.
İpek Dallıca da karantina sürecinde kendisine destek olan tüm ekibe teşekkür ederek, "Polislerimiz iyi ki varsınız, sağlık çalışanlarımız hepiniz iyi ki varsınız. Hepinize teşekkür ediyorum." dedi. Karantina süresi dolan 262 kişi evlerine uğurlandı

Kaynak: AA

Etiketler: Ukrayna, Trabzon, Güncel, Haber

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