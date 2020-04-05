Karantina süresi dolan 360 kişi evlerine gönderildi
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurt dışından getirilerek Tekirdağ'da yurtlarda karantinada tutulan 360 kişi tahliye edildi.
05.04.2020 13:13 | Son Güncelleme: 05.04.2020 13:55
Türkiye 'ye 22 Mart'ta giriş yapan 360 kişi, Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı Çorlu Erkek Öğrenci Yurdu ve Süleymanpaşa öğrenci yurtlarına yerleştirilerek karantina altına alındı.
Yurtta 14 gün gözlem altında tutulan öğrencilerin de aralarında olduğu kişilerin karantina süresi doldu.
Sağlık durumlarında sorun olmadığı belirlenen 360 kişi evlerine gönderildi.
Kaynak: AA