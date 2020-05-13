Karantina süresi dolan 43 kişi evlerine gönderildi

Rusya'dan getirilerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Ordu'da yurda yerleştirilen 43 kişi, karantina süresinin dolmasının ardından evlerine uğurlandı.

13.05.2020 21:23 | Son Güncelleme: 13.05.2020 21:25
Rusya'dan getirilerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Ordu'da yurda yerleştirilen 43 kişi, karantina süresinin dolmasının ardından evlerine uğurlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Gençlik ve Spor, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarının yürüttüğü ortak çalışmayla Rusya'nın Moskova kentinden getirilen 43 kişinin Ordu'daki 14 günlük karantina süreci sona erdi.
Ordu Üniversitesi Cumhuriyet Yerleşkesinde bulunan Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Lebibe Ergin Karlıbel Öğrenci Yurdundaki vatandaşlar, görevliler nezaretinde otobüslere bindirildi.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, AFAD ve Kızılay ekiplerince uğurlanan vatandaşlara, yurttaki görevliler tarafından da çeşitli hediyeler verildi.
Yurttan ayrılan vatandaşlar, karantina sürecinde kendilerine verilen hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yurt görevlilerine teşekkür etti.
Öte yandan 43 kişinin evlerine gönderilmesiyle Ordu'da karantina altında vatandaş kalmadı. Karantina süresi dolan 43 kişi evlerine gönderildi

Kaynak: AA

Etiketler: Rusya, Ordu, Güncel, Haber

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