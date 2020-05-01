Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Karantina süresi dolan 62 kişi evlerine gönderiliyor

Kırıkkale'de, yurt dışından getirilerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında öğrenci yurtlarında gözlem altına alınan 62 kişinin tahliye işlemlerine başlandı.

01.05.2020 19:16 | Son Güncelleme: 01.05.2020 19:18

Kırıkkale'de, yurt dışından getirilerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında öğrenci yurtlarında gözlem altına alınan 62 kişinin tahliye işlemlerine başlandı.

Kente 17 Nisan'da İngiltere'den getirilip Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Ümmü Hatun Kız Öğrenci Yurduna yerleştirilen biri bebek 62 kişinin 14 günlük karantina süresi doldu.

Yapılan sağlık kontrollerinin ardından vatandaşlar, önceden dezenfekte edilen otobüslerle memleketlerine gönderiliyor.

Polis ve jandarma ekipleri de yurt ve çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Vatandaşlardan Faik Aktaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, yurtta her şeyin güzel olduğunu, bundan daha iyisinin beklenemeyeceğini belirterek, "Allah devletimize zeval vermesin. Baktığımızda 'Hastaneye bile gelme' diyen devletlerin, ülkemizden alacağı çok şey var. Bu A veya B partisiyle ilgili bir şey değil, insan olmakla alakalı. Allah devletimizden razı olsun, çok duygulandım." diye konuştu.

Vatandaşlardan Aslı Akkaş da kaldıkları 14 gününün çok güzel geçtiğini, güler yüzlü kişilerin kendilerine çok iyi baktığını söyledi.

Odalarında tüm ihtiyaçlarının karşılandığını vurgulayan Akkaş, "Evimizde bu kadar rahat edemezdik." dedi.

Karantina süresi dolan 62 kişi evlerine gönderiliyor

Kaynak: AA

Etiketler: İngiltere, Kırıkkale, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Ukrayna’da kızının kesik başıyla yakalanan anne, polise ve hakime bağırdı Haberler
Ukrayna'da kızının kesik başıyla yakalanan anne, polise ve hakime bağırdı
Son Dakika: Türkiye’de 1 Mayıs’ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 84 artarak 3 bin 258’e yükseldi Haberler
Son Dakika: Türkiye'de 1 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 84 artarak 3 bin 258'e yükseldi
Türkiye’nin 2 uçak dolusu malzeme gönderdiği ABD, aynı gün terör örgütüne yardım etti Haberler
Türkiye'nin 2 uçak dolusu malzeme gönderdiği ABD, aynı gün terör örgütüne yardım etti
İntihar ettiği düşünülen iş adamının katili 16 yaşındaki kızı çıktı Haberler
İntihar ettiği düşünülen iş adamının katili 16 yaşındaki kızı çıktı
Oğluna verdiği cep telefonu çalınan kadına, çağırdığı polisler 3 bin lira ceza kesti Haberler
Oğluna verdiği cep telefonu çalınan kadına, çağırdığı polisler 3 bin lira ceza kesti
Habertürk’te Ebru Baki ve konuğunun sohbeti sosyal medyanın gündemine oturdu Haberler
Habertürk'te Ebru Baki ve konuğunun sohbeti sosyal medyanın gündemine oturdu
Fabrikalar üretime ara verince 20 yıldır kirli akan Lüleburgaz Deresi temizlendi, balıklar geri döndü Haberler
Fabrikalar üretime ara verince 20 yıldır kirli akan Lüleburgaz Deresi temizlendi, balıklar geri döndü
Koronavirüs bulaştırmada şüpheli konumda olan rakun köpeği, Türkiye’de ilk kez görüntülendi Haberler
Koronavirüs bulaştırmada şüpheli konumda olan rakun köpeği, Türkiye'de ilk kez görüntülendi
Haberler››Güncel››Karantina süresi dolan 62 kişi evlerine gönderiliyor - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

19:34: Yemen'de sel nedeniyle bir bebek hayatını kaybetti - Haber 19:32: Halatlara takılan carreta caretta için seferber oldular - Haber 19:31: FLAŞ - Haber 19:30: Karabük'te kumarhaneye çevrilen iş yerine baskın: 2 gözaltı - Haber 19:27: Öğrencileri ile birlikte sağlık çalışanlarına destek için klip hazırladı - Haber 19:16: Son Dakika: Türkiye'de 1 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 84 artarak 3 bin 258'e yükseldi - Haber 19:12: İtalya'da 1 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 269 artarak 28 bin 236'ya yükseldi - Haber 15:34: Ukrayna'da kızının kesik başıyla yakalanan anne, polise ve hakime bağırdı - Haber 14:58: İspanyol basını, Arda Turan'ın Galatasaray'a döneceğini yazdı - Spor 14:50: Türkiye'nin 2 uçak dolusu malzeme gönderdiği ABD, aynı gün terör örgütüne yardım etti - Haberler