Karantina süresi dolan 90 Türk vatandaşı evlerine uğurlandı

Irak'tan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında getirildikleri Diyarbakır'da karantina süreleri dolan 90 Türk vatandaşı, memleketlerine uğurlandı.

15.05.2020 11:04 | Son Güncelleme: 15.05.2020 11:08
Irak'tan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında getirildikleri Diyarbakır'da karantina süreleri dolan 90 Türk vatandaşı, memleketlerine uğurlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla gerçekleştirilen tahliye operasyonu kapsamında Irak'ın farklı bölgelerinden getirilen 90 vatandaşın, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Halid Bin Velid Erkek Öğrenci Yurdu'ndaki karantina süreci tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen vatandaşların Kovid-19 test sonuçları negatif çıktı.
AFAD, Türk Kızılay, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve yurt yönetiminin yakından ilgilendiği vatandaşlar, kendileri için her türlü imkanı seferber eden devlete teşekkür etti.
"Her konuda dört dürtlük hizmet gördük"
Bingöl'e uğurlanan Ali Komaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 14 günlük karantina sürecinin çok iyi geçtiğini söyledi.
Yurtta yabancılık çekmediklerini anlatan Komaz, "Burada kendimizi evimizde gibi hissettik. Devletimize ve burada çalışanlara bu hizmetler için çok teşekkür ederim." dedi.
Komaz, "Yeme, içme, internet konusunda hiçbir sıkıntı yaşamadık. Her konuda dört dürtlük hizmet gördük. Vatandaşına verdiği değerden dolayı devletimizi çok seviyorum." diye konuştu.
Ailesine kavuşacak olmanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren Komaz, "Bizi çok güzel ağırladılar. Burayı özleyebilirim. İnşallah ülke olarak bu virüsten kurtuluruz. İnşallah herkes normal yaşantısına döner." ifadelerini kullandı.
"Devletimizle gurur duyuyoruz"
Tokat'a uğurlanan Kenan Kapkara da Diyarbakır'dan çok memnun ayrıldıklarını, yurtta bir sıkıntı yaşamadıklarını söyledi.
Evlerine dönüp ailelerine kavuşacakları için mutlu olduklarını anlatan Kapkara, "Buradan güzel anılarla ayrılıyoruz. Devletimizle gurur duyuyoruz. Bizi oralarda bırakmadılar, getirdiler, ilgilendiler, şimdi de uğurluyorlar." dedi.
Ateşleri ölçülen 90 kişi, AFAD ve yurt görevlileri tarafından otobüslerle memleketlerine uğurlandı. Karantina süresi dolan 90 Türk vatandaşı evlerine uğurlandı

Kaynak: AA

Etiketler: Diyarbakır, Irak, Güncel, Haber

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