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Karantina süresi dolan milli atlet Tuğba Güvenç devlete teşekkür etti

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurt dışından Düzce'ye getirilerek yurda yerleştirilen milli atlet Tuğba Güvenç, 14 gün süren karantina süresini tamamlayarak evine gönderildi.

11.04.2020 13:57 | Son Güncelleme: 11.04.2020 13:58
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurt dışından Düzce 'ye getirilerek yurda yerleştirilen milli atlet Tuğba Güvenç, 14 gün süren karantina süresini tamamlayarak evine gönderildi.
Etiyopya'da Olimpiyat hazırlıkları için kampta olan 6 milli atletten bir olan ve 14 gün önce Düzce'deki Necla Pekolcay Yurdu'na yerleşen Tuğba Güvenç, karantina süresini tamamlayarak İstanbul 'daki evine gönderildi.
Karantina süresince Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gönderilen kondisyon aletleri ile odasında çalışmalara devam ettiğini anlatan Güvenç, AA muhabirine, 28 Marttan bu yana karantinada olduğunu söyledi.
Etiyopya'da milli takım kampında 2020 Tokyo Olimpiyatlarına hazırlanırken tüm Dünya'yı saran koronavirüs olayını yaşadıklarını ve devletin kendilerine sahip çıkarak ülkeye getirdiklerini söyleyen milli atlet, şöyle konuştu:
"Olimpiyatların ertelenmesiyle Türkiye'ye geri çağrıldık. İstanbul'a gelip Düzce'ye getirildik. 14 gün benim için çabuk geçti. Bize gerçekten çok iyi bakıldı. Her gün sağlık kontrollerimiz yapıldı. Yemeklerimiz düzenli şekilde verildi. Burada kendimizi yalnız hissetmedik. Yurtta çalışan personeller bizleri güler yüzle karşıladı ve samimi şekilde yaklaştılar. Onlarada çok teşekkür ederim."
"Gençlik ve Spor Bakanımıza teşekkür ediyorum." diyen Güvenç, " 4. gün bize bir takım spor ekipmanları gönderildi. Ekipmanlarla antrenman yapmaya çalıştık. Koşamadım ama bir şekilde vücudumu hareket ettirdim. İstanbul'da yaşıyorum. Döndüğümde kendimi evde izole edeceğim. Sürecin tamamlanmasını bekleyeceğim. Antrenmanlarımı evde yapmaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı. Karantina süresi dolan milli atlet Tuğba Güvenç devlete teşekkür etti

Kaynak: AA

Etiketler: Karantina, İstanbul, Düzce, Güncel
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