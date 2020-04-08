Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Karantina süresi dolan öğrenciler evlerine gönderiliyor (2)

Mısır, İskoçya, İrlanda ve Sudan'dan Sivas'a getirilerek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurtlarda karantinada tutulan öğrenciler, tahliye edilmeye başlandı.

08.04.2020 10:28 | Son Güncelleme: 08.04.2020 10:34
Mısır, İskoçya, İrlanda ve Sudan 'dan Sivas 'a getirilerek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurtlarda karantinada tutulan öğrenciler, tahliye edilmeye başlandı.
Türkiye'de farklı şehirlerdeki üniversitelerde eğitim görürken ERASMUS programları çerçevesinde gittikleri Mısır, İskoçya, İrlanda ve Sudan'dan devletin imkanlarıyla 23-25 Mart'ta Sivas'a getirilen öğrencilerden 520'si, KYK Binali Yıldırım Kampüsü'ndeki 10 bin kişilik yurtta 14 günlük karantina sürelerini tamamladı.
Sabah yurda gelen aileleri tarafından alınan bazı öğrenciler, adlarına düzenlenen seyahat izin belgeleriyle özel araçlarla kentten ayrılmaya başladı.
Ailelerine kavuşan öğrencilerin sevinçli ve heyecanlı oldukları görüldü. Bazı öğrenciler, gözyaşlarını tutamadı.
Öğrencilerin bir bölümü ise otobüslerle Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na götürüldü.
Öğrenciler, uçuş için özel izin alınan uçakla İstanbul'a hareket edecek.
Bazı öğrenciler de yolcu otobüsleriyle kentten ayrılıyor.
Bu arada, öğrencilerin ulaşım bedelinin devlet tarafından karşılandığı öğrenildi. Karantina süresi dolan öğrenciler evlerine gönderiliyor (2)

Kaynak: AA

Etiketler: Sudan, Sivas, Güncel

Haberin Videosu :

Karantina süresi dolan öğrenciler evlerine gönderiliyor (2)
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Karantina süresi dolan öğrenciler evlerine gönderiliyor (2) - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Diyanet İşleri Başkanı’na soruldu! Salgında ölenler şehit mi? Haberler
Diyanet İşleri Başkanı'na soruldu! Salgında ölenler şehit mi?
Hırsızlık koronavirüs dinlemiyor! Görevli doktorun motosikleti çalındı Haberler
Hırsızlık koronavirüs dinlemiyor! Görevli doktorun motosikleti çalındı
Vaka ve ölüm oranları artacak mı? Cevabı Dolunay’da gizli! Haberler
Vaka ve ölüm oranları artacak mı? Cevabı Dolunay'da gizli!
Bilim Kurulu Üyesi, cebinizdeki ölümcül tehlikeye karşı uyardı: Telefondan virüs kapmayın Haberler
Bilim Kurulu Üyesi, cebinizdeki ölümcül tehlikeye karşı uyardı: Telefondan virüs kapmayın
Binlerce insan sokağa bu maskeyle çıkıyor! Ama bilmedikleri bir şey var Haberler
Binlerce insan sokağa bu maskeyle çıkıyor! Ama bilmedikleri bir şey var
İmamoğlu, La Casa de Papel’in oyuncusu Helsinki’nin cevabını beğendi Haberler
İmamoğlu, La Casa de Papel'in oyuncusu Helsinki'nin cevabını beğendi
Videosu olay oldu! Başörtülü fizyoterapist öğrencisinden eleştirilere yanıt Haberler
Videosu olay oldu! Başörtülü fizyoterapist öğrencisinden eleştirilere yanıt
’Evde hırsız var’ diye bağırıp balkondan aşağıya atladı Haberler
"Evde hırsız var" diye bağırıp balkondan aşağıya atladı

Son Dakika Güncel Haberleri

11:29: Ünlü Yeşilçam oyuncusu Cevdet Balıkçı hayatını kaybetti - Haber 11:28: Organlarıyla 3 kişiye can olacak - Haber 11:28: ESENYURT'TA ZABITA VE POLİSTEN PTT ÖNÜNDE KORONAVİRÜS ÖNLEMİ - Haber 11:28: Oğlunu kaybettiği Kovid-19'dan kurtulan 83 yaşındaki kadından "Evde Kal Türkiyem" mesajı - Haber 11:26: Kırıkkale'de 700 nüfuslu köy karantinada - Haber 11:13: Diyanet İşleri Başkanı: Salgında ölenler hükmen şehittir - Haber 10:50: Egzersiz videosu ile sosyal medyayı karıştıran başörtülü fizyoterapist öğrencisinden eleştirilere yanıt - Haber 10:23: Uzmanlar uyardı: Yıkanabilir siyah maskeler virüsü önlemiyor - Haber 10:10: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul koronavirüs yoğunluk haritasını değerlendirdi - Haber 09:43: 3 arkadaşını öldürüp "Namus meselesi" dedi, halüsinasyonlar gördüğü ortaya çıktı - Haberler 09:35: Koronavirüsün en temel belirtisi değişti: Yüksek ateş tek başına belirleyici değil - Haber