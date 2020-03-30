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Karantina süresi dolan Şeyma Subaşı bakın nereye gitti

Bir süredir sevgilisi Guido Senia ile evinde karantinada olan Şeyma Subaşı, karantina süresinin dolmasının ardından ilk kez sokağa çıktı

30.03.2020 18:32 | Son Güncelleme: 30.03.2020 18:32
Karantina süresi dolan Şeyma Subaşı bakın nereye gitti

17 gün sonra ilk kez sokağa çıkan Şeyma Subaşı, markete gitti.& ;

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Subaşı, "17 gün sonra ilk defa dışarı çıktım arkadaşlar. Eldivenlerim ve maskemle market alışverişi yapıp eve döndüm.

Lütfen birazcık daha dişimizi sıkalım ve evde kalalım. Evet bunu ben sizlere söylüyorum ve bir süre daha söylemeye devam edeceğim.Evde Kalalım Türkiye lütfen" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Snob Magazin



Etiketler: Şeyma Subaşı, Subaşı, Magazin
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