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Karantina süresine uymayan 2 kişi hakkında ev hapsi kararı çıktı

Karabük'te yurt dışından gelen 2 vatandaşın karantina süresine uymadığının anlaşılması üzerine Karabük İl Sağlık Müdürlüğünün açtığı dava sonucunda 2 kişi hakkında ev hapsi kararı verildi.

23.03.2020 00:34 | Son Güncelleme: 23.03.2020 00:34
Karantina süresine uymayan 2 kişi hakkında ev hapsi kararı çıktı
Karabük 'te yurt dışından gelen 2 vatandaşın karantina süresine uymadığının anlaşılması üzerine Karabük İl Sağlık Müdürlüğünün açtığı dava sonucunda 2 kişi hakkında ev hapsi kararı verildi.

Karabük'te yurt dışından gelen 2 kişinin korona virüs bulaşıcı hastalığı ile mücadele kapsamında tedbir amaçlı 14 günlük karantina süresine uymadıkları belirlendi. Söz konusu durum ile ilgili Karabük İl Sağlık Müdürlüğü, 14 günlük karantina süresini dikkate almadıkları tespit edilen G.Ü. ve S.Ü. hakkında toplum sağlığını tehdit ettikleri gerekçesiyle Karabük Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Safranbolu Sulh Hukuk Mahkemesinde 22 Mart 2020 tarihinde görülen davada, G.Ü. ile S.Ü.'nün, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve polis ekipleri tarafından daha önceden kendilerine tebliğ edilen 14 günlük karantina süresine uymadıkları ve uymayacaklarını ifade ettikleri yer aldı. Bunun üzerine mahkeme tarafından, G.Ü. ile S.Ü.'nün TMK 32. Maddesi ve Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 73. Maddesi gereğince 26 Mart 2020 tarihine kadar evlerinden çıkarılmama şeklinde alıkonulmalarına karar verildi.

Ayrıca, Karabük İl Sağlık Müdürlüğü tarafından dava duruşmasında sunulan yazıda, vatandaşların Covid-19 testlerinin negatif çıktığı ancak kişilerin testlerinin negatif çıkmalarına rağmen 14 gün içerisinde hastalık belirtisi gösterebileceği ihtimali göz önünde bulundurulduğu ve bundan dolayı toplum sağlını korumak amacıyla tedbir kararı istedikleri yer aldı. - ANKARA
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Kaynak: İHA

Etiketler : İl Sağlık Müdürlüğü, Karabük, Güncel

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