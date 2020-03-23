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Karantina süresine uymayan 2 vatandaşa, ev hapsi cezası verildi

Koronavirüs salgını kapsamında alınan tedbirler, sıkı bir şekilde uygulanmaya devam ediyor. Yurt dışından gelenlere uygulanan 14 günlük karantina sürecine uymadıkları tespit edilen iki kişi, Karabük İl Sağlık Müdürlüğü'nün açtığı dava sonucunda ev hapsi cezası aldı.

23.03.2020 08:45 | Son Güncelleme: 23.03.2020 09:15
Karantina süresine uymayan 2 vatandaşa, ev hapsi cezası verildi

Karabük 'te yurt dışından geldiği öğrenilen 2 kişinin, koronavirüs salgınıyla mücalede kapsamında 14 gün karantina süresine uymadıkları tespit edildi. Sürece uymayan kişiler için Karabük İl Sağlık Müdürlüğü'nün açtığı dava sonucunda mahkeme, ev hapsi cezasının uygulanmasına karar verdi.

''TOPLUM SAĞLIĞINI TEHDİT EDİYORLAR''

Karabük'te yurt dışından gelen 2 kişinin koronavirüs bulaşıcı hastalığı ile mücadele kapsamında tedbir amaçlı 14 günlük karantina süresine uymadıkları belirlendi. Söz konusu durum ile ilgili Karabük İl Sağlık Müdürlüğü, 14 günlük karantina süresini dikkate almadıkları tespit edilen G.Ü. ve S.Ü. hakkında toplum sağlığını tehdit ettikleri gerekçesiyle Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Safranbolu Sulh Hukuk Mahkemesinde 22 Mart 2020 tarihinde görülen davada, G.Ü. ile S.Ü'nün, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve polis ekipleri tarafından daha önceden kendilerine tebliğ edilen 14 günlük karantina süresine uymadıkları ve uymayacaklarını ifade ettikleri yer aldı.

KORONAVİRÜS TEST SONUÇLARI NEGATİF

Bunun üzerine mahkeme tarafından, G.Ü. ile S.Ü'nün TMK 32. maddesi ve Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 73. maddesi gereğince 26 Mart 2020 tarihine kadar evlerinden çıkarılmama şeklinde alıkonulmalarına karar verildi. Ayrıca, Karabük İl Sağlık Müdürlüğü tarafından dava duruşmasında sunulan yazıda, vatandaşların koronavirüs testlerinin negatif çıktığı ancak kişilerin testlerinin negatif çıkmalarına rağmen 14 gün içerisinde hastalık belirtisi gösterebileceği ihtimali göz önünde bulundurulduğu ve bundan dolayı toplum sağlını korumak amacıyla tedbir kararı istedikleri yer aldı.

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Kaynak: İHA

Etiketler : İl Sağlık Müdürlüğü, Karabük, Güncel

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