Haberler » Güncel » KARANTİNA UYGULANAN BÜYÜKADA'DA ORMANLIK ALANDA BEKLEYEN ATLAR GÖRÜNTÜLENDİ - Haber

KARANTİNA UYGULANAN BÜYÜKADA'DA ORMANLIK ALANDA BEKLEYEN ATLAR GÖRÜNTÜLENDİ

RUAM hastalığı nedeniyle karantina uygulanan Büyükada'da ormanlık alanda dolaşan atlar kameraya yansıdı81 atın itlaf edildiği Büyükada'da Ruam hastalığı sebebiyle atların faytonlara koşulması 3 ay süre ile durduruldu.

23.12.2019 14:49 | Son Güncelleme: 23.12.2019 14:49 KARANTİNA UYGULANAN BÜYÜKADA'DA ORMANLIK ALANDA BEKLEYEN ATLAR GÖRÜNTÜLENDİ
RUAM hastalığı nedeniyle karantina uygulanan Büyükada'da ormanlık alanda dolaşan atlar kameraya yansıdı

81 atın itlaf edildiği Büyükada'da Ruam hastalığı sebebiyle atların faytonlara koşulması 3 ay süre ile durduruldu. Karar sonrası atların ahıra çekildiği, karantina uygulanacağı belirtilmişti. Ayrıca valilikten yapılan açıklamada Adalar'da bulunan başıboş hayvanların sahiplerine de para cezası kesileceği açıklanmıştı. Bugün öğle saatlerinde Büyükada'da şehir merkezine yakın bir noktada ormanlık alanda bekleyen 6 at görüntülendi. Ahıra yakın bir yerde duran atların başında kimsenin bulunmaması dikkat çekti. 

Görüntü Dökümü 

--------------------

-Ormanlık alandaki atlardan görüntüler 

-Detay görüntüler

 

 


- İstanbul

Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:42   Iğdır'da kaçak avcılık yapan 2 kişiye para cezası kesildi - Haber
15:42   Yeni Zelandalı ragbici Williams'tan Uygur Türklerine destek mesajı - Haber
15:37   Ahlat'ta 'İmam Hatip Liseleri Arası Ezan Okuma ve Hafızlık' yarışması - Haber
15:37   Aydın Şehit Aileleri Derneği Başkanı Esin'e yeni bir görev - Haber
15:37   Burdur Belediyesi'nden yeni yıl öncesi "Kadınlar Matinesi" - Haber
14:37   Yol kenarında yürüyen çifte kamyonet çarptı bir kişi hayatını kaybetti - Haber
14:23   Eren Bülbül'ü şehit eden PKK'lı teröristin cenazesine katılan HDP'li başkan tutuklandı - Haber
13:12   Son dakika: Ceren Özdemir davası 20 Ocak 2020'ye ertelendi! Sanığın akıl dengesinin yerinde olup olmadığı araştırılacak - Haber
12:40   Ceren Özdemir''in katili Arduç: Kaçacağımı söyledim - Haber
12:38   Son Dakika: Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili 5 kişiye idam cezası verildi - Haber
23.12.2019 15:45:05