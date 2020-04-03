Karantina uygulanan köylerde ihtiyaçları, jandarma karşılıyor
SİVAS'ta, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan 10 köyde yaşayanların ihtiyaçlarını jandarma ekipleri karşılıyor.
03.04.2020 14:32 | Son Güncelleme: 03.04.2020 14:32
Öte yandan karantina altındaki Akıncılar ilçesi Şenbağlar köyünden ayrılan 2 kişi, merkezdeki Fikret Tekin Caddesi'nde jandarma tarafından yakalandı. İkiliye "Umumi Hıfzıssıhha Kanununa muhalefet' kapsamında toplam 6 bin 300 lira para cezası uygulandı.
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Kaynak: DHA
Etiketler: Koronavirüs, Jandarma, Sivas, Güncel