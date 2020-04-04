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Karantina uygulanmayan İsveç'te halk güneşli havanın keyfini çıkardı - STOCKHOLM

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle karantina uygulanmayan İsveç'te halk, güneşli havanın keyfini çıkarmak için parklara ve restoranlara akın etti.

04.04.2020 21:37 | Son Güncelleme: 04.04.2020 21:40
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle karantina uygulanmayan İsveç 'te halk, güneşli havanın keyfini çıkarmak için parklara ve restoranlara akın etti.
İsveç'te koronavirüsle mücadele kapsamında sadece lise ve üniversiteler kapatılırken, anaokulları, çocuk yuvaları, ilköğretim okulları, restoranlar, kafeteryalar, spor salonları, alışveriş merkezleri ve toplu taşıma araçları açık tutularak İsveç modeli uygulanıyor.
Halk, başkent Stockholm 'de bugün havanın güneşli olması nedeniyle, kent merkezindeki restoran ve kafeleri doldurdu.
Mariatorget Meydanı'ndaki restoran ve kafelerin dışında oturan kalabalık gruplar, sıcak havanın keyfini çıkardı.
Bu bölgede restoranı bulunan Türk girişimci Ömer Dinçer, AA muhabirine, genel anlamda restoranların işinin yüzde 50 düştüğünü bugün havanın güzel olmasından dolayı İsveçlilerin sokaklara kalabalık olarak çıktığını söyledi.
Dinçer, koronavirüs önlemleri çerçevesinde İsveç'te genel bir yasağın olmadığını belirterek, "Sadece 50 kişinin bir araya gelmesi yasak. O da restoranlar için geçerli değil." dedi.
"Herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getirsin"
İsveç Başbakanı Stefan Löfven, koronavirüs salgınının haftalar değil aylar süreceğini belirterek, "Herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getirsin, temizlik kurallarına uysun." ifadesini kullandı.
Löfven, virüsle mücadelede diğer ülkelere göre farklı yol izledikleri için eleştirildiklerini hatırlatarak, "Tüm ülkeler sosyal mesafeyi nasıl yapacaklarını ve sağlık hizmetlerinin nasıl güçlendirilmesi gerektiğini düşünüyor ve konuda adımlar atıyor. Biz bunu biraz farklı şekillerde yapıyoruz. Biz virüsün yayılma hızını en aza indirmeye çalışıyoruz. Bu konuda uzman insanları dinliyorum ve iyi bir strateji izlediklerine kani geliyorum." yorumunda bulundu. Karantina uygulanmayan İsveç’te halk güneşli havanın keyfini çıkardı - STOCKHOLM

Kaynak: AA

Etiketler: Stockholm, İsveç, Güncel

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Karantina uygulanmayan İsveç'te halk güneşli havanın keyfini çıkardı - STOCKHOLM
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