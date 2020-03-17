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Karantina ve tedbirlere uymayanları, ağır cezalar bekliyor

DÜNYAYI saran korornavirüse karşı Sağlık Bakanlığı'nın aldığı tedbir ve karantina kurallarına uymayanlar, 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya gelebilecek.

17.03.2020 09:30 | Son Güncelleme: 17.03.2020 09:30
Karantina ve tedbirlere uymayanları, ağır cezalar bekliyor

DÜNYAYI saran korornavirüse karşı Sağlık Bakanlığı'nın aldığı tedbir ve karantina kurallarına uymayanlar, 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya gelebilecek. Avukat Yasemin Kafadağı, "Bir kimse, hasta olduğunu bilerek bunu üçüncü kişilere bulaştırma kastıyla hareket ederse, bu kişi kasten ölüme neden olma ya da kasten yaralamaya neden olma suçlarından ayrı ayrı yargılanabilir" dedi.

Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu kararları doğrultusunda yurt dışından ve umre ziyaretinden dönenlerin karantinaya alınmaları devam ederken, alınan kararlara uymayanlar ise TCK'nın 195'inci maddesince yargılanabilecek. 'Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' suçunu düzenleyen 195'nci madde, 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezası öngörüyor.

Tedbire uymayanlar ve hastalığı bulaştırma kastı olanları ağır cezalar beklediğini belirten avukat Yasemin Kafadağı şunları söyledi:

"Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesine göre bulaşıcı hastalıklardan birine yakalanmış, ya da bu hastalıklardan ölmüş bir kimsenin bulunduğu yerin karantina altına alınmış olması halinde yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılabilir. Bu ne anlama geliyor? TCK'ya göre de karantinaya ve diğer tedbirlere uymak bir yükümlülük. Hatta ve hatta bir ileri aşamaya taşımak gerekirse bir kimse hasta olduğunu bilerek, bunu üçüncü kişilere bulaştırma kastıyla hareket ederse, bu kişi kasten ölüme neden olma ya da kasten yaralamaya neden olma suçlarından ayrı ayrı yargılanabilir. Bunlar işin cezai boyutlarıydı. Bir de hukuki açıdan değerlendirmemiz gerekirse, böylesi büyük zararlara neden olan bir kimse, ayrıca ağır tazminat yükümlülükleriyle de karşı karşıya kalabilecektir."


Kaynak: DHA

Etiketler : Sağlık Bakanlığı, Güncel

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