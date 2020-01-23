Karantina'ya alınan Wuhan'da koronavirüsüne yakalanan iki kişi sokak ortasında yere yığıldı

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve şu ana kadar 17 kişinin hayatını kaybetti yeni tip koronavirüsü dünyayı alarma geçirdi. Gizemli virüs birçok ülkeye yayılırken, virüsün ne derecede etkili olduğunu gösteren görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı.

VİRÜSE YAKALANAN İKİ KİŞİ YERE YIĞILDI

Koronavirüsünün yayılmasını engellemek amacıyla karantinaya alınan Wuhan kentinde çekilen görüntülerde, ölümcül virüse yakalanan iki kişinin sokak ortasında yere yığıldığı görülüyor. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yere yığılan hastaya müdahale ettiği görülüyor.

Sosyal medyaya düşen bir diğer videoda ise, özel kıyafetlerini giyen sağlık ekiplerinin virüse yakalanan hastayı ambulansla hastaneye kaldırdığı görülüyor.

VİRÜS ÖLÜME NEDEN OLUYOR

Yeni tip koronavirüsün ilk belirtileri yüksek ateş, boğaz ağrısı, öksürük, nefes darlığı, solunumda zorluk ve ishal şeklinde ortaya çıkarken, ileri safhalarda zatürre ve böbrek yetmezliğine neden oluyor ve ölümle sonuçlanabiliyor. Virüs, SARS'a yüzde 80 benzerliği bulunması dolayısıyla halkta tedirginliğe yol açmıştı.

17 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yeni koronavirüs ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık 2019'da kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli hastalığın" görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

Vuhan kentinden ülkenin diğer eyalet ve kentlerine gidenler aracılığıyla yayılan virüsün, başta "bulaşıcı olmadığı" açıklaması yapılsa da bundan etkilenen ve hayatını kaybedenlerin sayısının artmasıyla Çin hükümeti virüsün bulaşıcı özelliğinin kesin olduğunu bildirmişti. Çin'de yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) bulaşan kişi sayısı 600'ü aşmış, ülkede bugüne kadar virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 17'ye ulaşmıştı. Virüs, seyahat eden yolcular aracılığıyla ülke sınırlarını da aşmıştı.

VİRÜSTEN ETKİLENEN KİŞİ SAYISI 639'A YÜKSELDİ

Öte yandan, Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve ülke geneline yayılan yeni tip koronavirüsten etkilenenlerin sayısı 639'a yükseldi. "Ülke Geneli Yeni Tip Koronavirüs Salgını Anlık Gelişmeler" platformunun verilerine göre, virüs Çin'de 639 vakada görüldü, vaka sayısında Vuhan'ın başkentliğini yaptığı Hubey eyaleti başı çekti.

VİRÜS ÇİN SINIRLARINI AŞTI

Ortaya çıktığı yerden dolayı "Vuhan virüsü" diye de adlandırılan yeni koronavirüs, Çin ana karası dışında, Hong Kong Özel İdari Bölgesi ve Makao Özel İdari Bölgesi'nde 2'şer, Tayvan, ABD, Japonya, Singapur, Güney Kore'de 1'er ve Tayland'da da 4 kişide tespit edildi. Salgın nedeniyle Hubey eyaletinin Vuhan ve Icou şehrinde toplu taşıma seferleri geçici olarak durdurulmuştu.

CORONA VİRÜSÜ NEDİR?

Corona virüsleri, hayvanlar arasında yaygın olan bir grup virüstür. Nadiren bazı durumlarda, bilim insanları corona virüslerinin "zoonotik" olduğunu belirtiyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merekezi'ne göre; "zoonotik" ifadesi, virüslerin hayvandan insana geçebileceği anlamına geliyor.

CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ

Corona virüsü semptomları şöyle: Burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, muhtemelen baş ağrısı, kesin olmamakla birlikte birkaç gün sürebilecek ateş. Bağışıklık sistemi zayıf olanlar, yaşlılar ve çok gençler için virüsün zatürre ve bronşit gibi ciddi solunum yolu hastalıklarına yol açma ihtimali bulunuyor.

MERS ve Sars gibi ölümcül olabilen ve insana geçen bazı corona virüsleri olduğu biliniyor.

CORONA VİRÜSÜ NASIL YAYILIYOR?

Corona virüsleri insanların hayvanlara temasıyla yayılabiliyor. Virüsün insandan insana geçmesi ise bir kişinin virüsle enfekte olmuş bir kişinin salgısıyla temasıyla gerçekleşiyor.

CORONA VİRÜSÜ TEDAVİSİ

Corona virüslerinin spesifik bir tedavisi bulunmuyor. Çoğu zaman semptomlar kendi kendine geçiyor. Hekimler, ağrı kesici ve ateş düşürücü ilaçlar yazarak semptomatik (belirtilerin giderilmesine yönelik) tedavi uyguluyor.

Doktorlar, oda nemlendirici ve sıcak duşun boğaz ağrısına ve öksürüğe iyi geleceğini söylüyor. Hastalanan insanların bol sıvı tüketmesi, mümkün olduğunca dinlenmesi ve uyuması gerekiyor.