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Karantina yaşlı kadının bağışını durduramadı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde köyünün karantinaya alınması 65 yaşındaki Cemile Yüce'nin bağışını durduramadı.

09.04.2020 14:00 | Son Güncelleme: 09.04.2020 14:01
Karantina yaşlı kadının bağışını durduramadı
Kastamonu 'nun Tosya ilçesinde köyünün karantinaya alınması 65 yaşındaki Cemile Yüce'nin bağışını durduramadı.

Korona virüsle mücadele kapsamında Tosya ilçesine bağlı Kargın köyü karantinaya alınmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" bağış kampanyasına destek olmak isteyen Kargın Köyünde yaşayan Cemile Yüce (65) köyden çıkma imkanı olmayınca çözümü Jandarmayı aramakta buldu.

Kargın köyünde ikamet eden 65 yaşındaki Cemile Yüce jandarmayı arayıp Cumhurbaşkanımızın kampanyasını televizyonda gördüğünü ve destek olmak istediğini söyleyerek yardım talebinde bulundu. Bunun üzerine Tosya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri köye giderek teslim aldıkları 1512TL parayı Tosya Ziraat Bankasından "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına yatırarak dekontunu tekrar köye götürüp Cemile Yüce'ye teslim etti.

Cemile Yüce'nin kampanyaya yaptığı bağışa ilişkin açıklamalarda bulunan Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, "Türk milletinin yüceliği buradan gelir... Dayanışma ve yardımlaşma deyince kenetlenmeyi bilen maneviyatı yüksek bir millet olmak, bizi biz yapan şeydir. Karantina altında bulunan Kargın Köyümüzde, erzak ihtiyacı için Vefa Sosyal Destek Grubumuzdan yardım isteyen Cemile Teyzemiz, ihtiyaçlarını kendisine teslim eden personelimize, Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı dayanışma kampanyasına elindeki 1.512 lirayı bağışlayarak destek olmak istediğini söylüyor. Yatırılan bağışın dekontunu vermek için giden personelimizle kendisine en kalbi teşekkürlerimizi ve salgın tehlikesi geçtikten sonra elini öpmeye geleceğimizin mesajını da ilettik" diye konuştu. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Etiketler: Karantina, Kastamonu, Tosya, Güncel
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