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Karantina yurdu verilen konserle şenlendi

Karantina yurdu verilen konserle şenlendi -Karantinadaki vatandaşta odasından müzik grubuna bağlamasıyla eşlik etti Korona virüs salgını dolayısıyla yurtdışından gelerek Düzce'de Yüksek Öğretim Kredi Yurtlar Kurumu yurdunda karantina süresini doldurmaya çalışanlar müzik grubunun konseri ile...

03.04.2020 19:48 | Son Güncelleme: 03.04.2020 19:50
Karantina yurdu verilen konserle şenlendi
-Karantinadaki vatandaşta odasından müzik grubuna bağlamasıyla eşlik etti
DÜZCE - Korona virüs salgını dolayısıyla yurtdışından gelerek Düzce 'de Yüksek Öğretim Kredi Yurtlar Kurumu yurdunda karantina süresini doldurmaya çalışanlar müzik grubunun konseri ile keyifli anlar geçirdi. Karantinadaki bazı vatandaşlarda çaldığı bağlama ile müzik grubunun parçalarına odasından eşlik etti.
Korona Virüs salgını nedeniyle Ukrayna, Etiyopya, Bosna Hersek, Hırvatistan'dan Türkiye'ye gelen ve 14 gün Düzce Yüksek Öğretim Kredi Yurtlar Kurumu Raziye Begüm Sultan Kız Öğrenci yurdunda karantina süresini dolduranlara Düzce Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi müzik grubu konser verdi. Yurttaki odalarında karantina süresini dolduran vatandaşlarda cep telefonları canlı yaptığı konserde zaman zaman tempo tutarak çalan müziklere eşlik ettiler. Gün boyu odalarında kalan ve karantina süresini doldurmaya çalışanlardan bazıları ise odasındaki bağlaması ile çalan müziklere eşlik etti. Karantinadakilere iyi zaman geçirtmek amacıyla konser verdiklerini dile getiren Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı; karantina uygulamasında olanlar5 için çeşitli süprizler organizasyonlarına devam edeceklerini de dile getirdi.
Ukrayna, Etiyopya, Bosna Hersek ve Hırvatistan'dan gelen 260 kişinin kaldığı Raziye Begüm Sultan Kız Öğrenci Yurdunda ayrıca Gençlik Hizmetleri ve Spor bakanlığı tarafından gönderilen kitap ve karanfillerde karantinadaki vatandaşlara dağıtıldı. Karantina yurdu verilen konserle şenlendi

Kaynak: İHA

Etiketler: Karantina, Düzce, Genel

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Karantina yurdu verilen konserle şenlendi
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