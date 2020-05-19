Karantina yurdunda 19 Mayıs kutlaması

Karantina yurdunda 19 Mayıs kutlamasıBURDUR'da koronavirüs salgını sonrası Türkiye'ye getirilen Türk vatandaşları 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı karantinada tutuldukları yurtta kutladı.

Karantina yurdunda 19 Mayıs kutlaması
19.05.2020 20:30 | Son Güncelleme: 19.05.2020 20:30
Karantina yurdunda 19 Mayıs kutlaması
BURDUR'da koronavirüs salgını sonrası Türkiye'ye getirilen Türk vatandaşları 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı karantinada tutuldukları yurtta kutladı. Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da kurtuluş mücadelesi için Samsun'a çıkışının 101'inci yıl dönümünde tüm Türkiye'de olduğu gibi Burdur'da da vatandaşlar balkonlarında İstiklal Marşı'nı okudu. Koronavirüs salgını sonrası yurda getirilerek Burdur'daki Fereli Sinan Efendi Yurdu'nda 14 gün karantinaya alınan 146 Türk vatandaşı da odalarının penceresinden bayram coşkusuna katıldı.Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İstiklal Yerleşkesindeki yurtta düzenlenen etkinlik kapsamında Yurt Müdürü Mustafa Özçelik, yurt personeli ve güvenlik kuvvetleri yurt bahçesinde sosyal mesafe kuralına uyarak saat 19.19'da saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nı okudu. Karantinada bulunan vatandaşlar da odalarının pencerelerinden ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak etkinliğe katıldı.
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Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

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