Karantina yurdunda '19 Mayıs' kutlandı

Kırıkkale'de yurtta karantina altında olan vatandaşlar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında saat 19.19'da pencerelere çıkarak İstiklal Marşı'nı okudu.

Karantina yurdunda '19 Mayıs' kutlandı
19.05.2020 20:58 | Son Güncelleme: 19.05.2020 20:58
Kırıkkale'de yurtta karantina altında olan vatandaşlar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında saat 19.19'da pencerelere çıkarak İstiklal Marşı'nı okudu.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı korona virüs salgını nedeniyle bu yıl ilk kez evlerde kutlanırken, karantina yurtlarındaki vatandaşlar için de bir etkinlik düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın saat 19.19'de balkon ve pencerelerde İstiklal Marşı okuması için yaptığı çağrı üzerine karantina yurtlarındaki vatandaşlar da Türk bayraklarıyla pencerelere çıktı. Saatler 19.19'u gösterince kentte eş zamanlı İstiklal Marşı okundu. Yurt görevlileri de Türk bayrağı açarak binanın çevresinde 'Türkiyem' şarkısıyla tur attı. - KIRIKKALE
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Kaynak: İHA

Etiketler: Güncel, Haber

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