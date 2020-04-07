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Karantina yurdunda balonlar korona virüsünden kurtulmak için uçuruldu

Karantina yurdunda balonlar korona virüsünden kurtulmak için uçuruldu -Karantina yurdunda kalanlar en çok ailelerini özledi Korana virüsü nedeniyle Türkiye'ye gelerek Düzce'de KYK yurtlarında karantinaya giren Türk Vatandaşları, karantinalarının 11.

07.04.2020 19:39 | Son Güncelleme: 07.04.2020 19:41
Karantina yurdunda balonlar korona virüsünden kurtulmak için uçuruldu
-Karantina yurdunda kalanlar en çok ailelerini özledi
DÜZCE - Korana virüsü nedeniyle Türkiye'ye gelerek Düzce 'de KYK yurtlarında karantinaya giren Türk Vatandaşları, karantinalarının 11. gününde gökyüzüne memleketim şarkısı eşliğinde Türk Bayrakları sallayarak uçan balon bıraktılar.
Korona Virüsün etkili olduğu ülkelerde eğitim ve tatil için bulunan vatandaşlar Türkiye'ye gelerek Düzce'de Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı Düzce Raziye Begüm Sultan ile Necla Pekolcay Kız Öğrenci yurtlarında karantinaya alınmışlardı. Karantinada bulunan vatandaşlar 11. gününde Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün düzenlediği organizasyon ile keyifli anlar yaşadılar. Vatandaşlar, dağıtılan kırmızı beyaz balonları "Memleketim" şarkısıyla birlikte gökyüzüne bıraktılar. Ayrıca vatandaşlar yine Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın dağıttığı Türk Bayraklarını sallayarak şarkıya eşlik ettiler.
Karantinada kalan bazı vatandaşlar etkinliğe yanlarında taşıdıkları dev Türk Bayrakları ile katılırken bazı vatandaşlar ise balonların üzere sağlık çalışanlarına teşekkür eden mesajlar yazdılar. Karantinada kalan vatandaşlar 3 günlerinin kaldığını ve ailelerini özlediklerini söylediler.
Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı; karantinada kalan vatandaşların keyifli anlar yaşaması için bu tip etkinlikler düzenlediklerini dile getirerek; "Karantina sürecinde ki misafirlerimizle alakalı bugün emniyet teşkilatımızla birlikte bir organizasyon yapmayı planladık. Karantinada kalan misafirlerimize Gençlik ve Spor Bakanımızın günlük hediyesi ve bayrak dağıtımı ile bugüne özel olsun diye bir kırmızı bir beyaz olmak üzere odalarımıza uçan balonlar dağıttık. Aynı anda balonların semaya salınmasını istedik. Misafirlerimize farklı bir etkinlik oldu. Bu günde dualarımızı semaya salmış olduk. Bu şekilde etkinliklerimiz karantina süresi sonuna kadar devam edecek" ifadelerinde bulundu. Karantina yurdunda balonlar korona virüsünden kurtulmak için uçuruldu

Kaynak: İHA

Etiketler: Karantina, Düzce, Genel

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Karantina yurdunda balonlar korona virüsünden kurtulmak için uçuruldu
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