Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Karantina yurdunda balonlar koronadan kurtulmak için uçuruldu

DÜZCE (İHA) – Korana virüsü nedeniyle Türkiye'ye gelerek Düzce'de KYK yurtlarında karantinaya giren Türk vatandaşları, karantinalarının 11. gününde gökyüzüne "Memleketim" şarkısı eşliğinde Türk bayrakları sallayarak uçan balon bıraktı.

07.04.2020 18:54 | Son Güncelleme: 07.04.2020 18:55
Karantina yurdunda balonlar koronadan kurtulmak için uçuruldu
DÜZCE (İHA) – Korana virüsü nedeniyle Türkiye 'ye gelerek Düzce 'de KYK yurtlarında karantinaya giren Türk vatandaşları, karantinalarının 11. gününde gökyüzüne "Memleketim" şarkısı eşliğinde Türk bayrakları sallayarak uçan balon bıraktı.

Korona virüsün etkili olduğu ülkelerde eğitim ve tatil için bulunan vatandaşlar Türkiye'ye gelerek Düzce'de Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı Düzce Raziye Begüm Sultan ile Necla Pekolcay Kız Öğrenci yurtlarında karantinaya alınmışlardı. Karantinada bulunan vatandaşlar 11. gününde Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün düzenlediği organizasyon ile keyifli anlar yaşadılar. Vatandaşlar, dağıtılan kırmızı beyaz balonları "Memleketim" şarkısıyla birlikte gökyüzüne bıraktılar. Ayrıca vatandaşlar yine Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın dağıttığı Türk Bayraklarını sallayarak şarkıya eşlik etti.

Karantinada kalan bazı vatandaşlar etkinliğe yanlarında taşıdıkları dev Türk Bayrakları ile katılırken bazı vatandaşlar ise balonların üzere sağlık çalışanlarına teşekkür eden mesajlar yazdılar. Karantinada kalan vatandaşlar 3 günlerinin kaldığını ve ailelerini özlediklerini söyledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı; karantinada kalan vatandaşların keyifli anlar yaşaması için bu tip etkinlikler düzenlediklerini dile getirerek, "Karantina sürecinde ki misafirlerimizle alakalı bugün emniyet teşkilatımızla birlikte bir organizasyon yapmayı planladık. Karantinada kalan misafirlerimize Gençlik ve Spor Bakanımızın günlük hediyesi ve bayrak dağıtımı ile bugüne özel olsun diye bir kırmızı bir beyaz olmak üzere odalarımıza uçan balonlar dağıttık. Aynı anda balonların semaya salınmasını istedik. Misafirlerimize farklı bir etkinlik oldu. Bu günde dualarımızı semaya salmış olduk. Bu şekilde etkinliklerimiz karantina süresi sonuna kadar devam edecek" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye, Düzce, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Karantina yurdunda balonlar koronadan kurtulmak için uçuruldu - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

İtalya’da bilanço ağırlaşıyor! Bir günde 604 kişi hayatını kaybetti Haberler
İtalya'da bilanço ağırlaşıyor! Bir günde 604 kişi hayatını kaybetti
İngiltere’de Kovid-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısında rekor artış Haberler
İngiltere'de Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısında rekor artış
Bakan Albayrak, ücretsiz izne çıkarılan çalışanlara müjdeyi verdi Haberler
Bakan Albayrak, ücretsiz izne çıkarılan çalışanlara müjdeyi verdi
4 yaşındaki oğlunu öldüren kadının ifadesi kan dondurdu: ’Anne yapma’ diye yalvardı Haberler
4 yaşındaki oğlunu öldüren kadının ifadesi kan dondurdu: 'Anne yapma' diye yalvardı
İstanbul Tabip Odası üyesi Dr. Mehmet Ulusoy, koronadan vefat etti Haberler
İstanbul Tabip Odası üyesi Dr. Mehmet Ulusoy, koronadan vefat etti
Çinli uzmanlar, Türkiye’de de kullanılan yöntemin koronayı iyileştirdiğini kanıtladı Haberler
Çinli uzmanlar, Türkiye'de de kullanılan yöntemin koronayı iyileştirdiğini kanıtladı
İBB Bilim Kurulu’ndan 8 maddelik koronavirüs önerisi Haberler
İBB Bilim Kurulu'ndan 8 maddelik koronavirüs önerisi
Tüfekle oynayan 7 yaşındaki çocuk, ağabeyinin ölümüne neden oldu Haberler
Tüfekle oynayan 7 yaşındaki çocuk, ağabeyinin ölümüne neden oldu

Son Dakika Güncel Haberleri

19:32: MÜ Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başıbüyük Ek Hizmet Binası yarın açılacak - Haber 19:31: Kovid-19 hastası tedavisinin ardından alkışlarla taburcu edildi - Haber 19:31: Çaldıran'da siperlik maske üretimi - Haber 19:31: Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor - Haber 19:30: Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başıbüyük Ek Hizmet Binası hizmete açıldı - Haber 19:17: Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 604 artarak 17 bin 127'ye yükseldi - Haber 19:00: İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 786 arttı - Haber 18:52: Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Ücretsiz izne çıkarılan çalışanlar için maaş desteği başlatacağız - Ekonomi 18:31: İstanbul Tabip Odası Üyesi Dr. Mehmet Ulusoy, koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti - Haber 18:28: 4 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren kadının ifadesi: Defalarca 'Anne yapma' diye yalvardı - Haber