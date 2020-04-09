Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

-Karantina yurdunda basketbol heyecanı-Karantinada kalanlar, topları kovalara sokabilmek için çaba...

Karantina yurdunda basketbol heyecanı -Karantinada kalanlar, topları kovalara sokabilmek için çaba harcadılarDÜZCE– Korana virüs salgını nedeniyle yurt dışında eğitim gören, tatilini geçiren ve çalışmakta olan Türk vatandaşların Türkiye'ye gelişte kaldıkları Düzce KYK'lara bağlı yurtlarda...

09.04.2020 19:01 | Son Güncelleme: 09.04.2020 19:03
Karantina yurdunda basketbol heyecanı
-Karantinada kalanlar, topları kovalara sokabilmek için çaba harcadılar
DÜZCE– Korana virüs salgını nedeniyle yurt dışında eğitim gören, tatilini geçiren ve çalışmakta olan Türk vatandaşların Türkiye'ye gelişte kaldıkları Düzce KYK'lara bağlı yurtlarda karantina sürelerinin bitmesine 2 gün kala basketbol heyecanı yaşadılar. Yurt görevlileri tarafından kendilerine verilen topları yurdun altında konulan çöp kovalarına sokmaya çalışan vatandaşlar heyecanlı ve neşeli zamanlar geçirdiler.
Yurt dışında tatilini geçiren, eğitim gören ve çalışan Türk vatandaşlarının, korona virüs salgını dolayısıyla Türkiye'ye dönerek karantina altına alındıkları Düzce KYK Necla Pekolcay Öğrenci Yurdu ve Raziye Begüm Sultan Kız öğrenci yurdunda basket heyecanı yaşadılar. Karantinada kalanların odalarına Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile yurt personeli tarafından plastik toplar bırakıldı. Karantinada kalanlar da odalarının pencerelerine çıkarak aşağıda çöp kovalarından yapılan basketbol potalarına topları attılar.
"Basket atamasan da stres at" organizasyonuna karantina altında kalanlar yoğun ilgi gösterirken, basket atabilmek içinde yoğun çaba harcadılar. Keyifli anların yaşandığı organizasyonda esen şiddetli rüzgarın azizliğine uğrayan karantina altında kalanlar topları kovalara sokabilmek için çok büyük çaba harcadılar. Ancak, rüzgar topların kovalara girmesine bir türlü müsaade etmedi. Düzce Gençlik Merkezi Müdürü Cahit Demir, karantina sürecinde belli etkinlikler düzenlediklerini ifade ederek, "KYK'da kalan vatandaşlarımıza basketbol ile ilgili bir organizasyon düşündük. Kendilerini eğlendirmek, daha hızlı vakit geçirmelerini sağlamak, bu 14 günlük zaman içerisinde kendilerine neşe ve eğlence katmak istedik. İnşallah başarılı olmuşuzdur. Basket atamasalar da stres attılar. Bizde eğlenmelerine vesile olduysak ne mutlu bize" dedi. -Karantina yurdunda basketbol heyecanı-Karantinada kalanlar, topları kovalara sokabilmek için çaba...

Kaynak: İHA

Etiketler: basketbol, Karantina, Düzce, Genel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

genel Manşet

Haberler

Avrupa’da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor Haberler
Avrupa'da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor
Bilim Kurulu üyesinden koronavirüs uyarısı: Beklersek iki katına çıkar Haberler
Bilim Kurulu üyesinden koronavirüs uyarısı: Beklersek iki katına çıkar
Acun detayları bir bir anlattı! Survivor’da yarışmacılar değişecek Haberler
Acun detayları bir bir anlattı! Survivor'da yarışmacılar değişecek
Tedbirlere uyan ve 30 korona vakası görülen kent en güvenli büyükşehir oldu Haberler
Tedbirlere uyan ve 30 korona vakası görülen kent en güvenli büyükşehir oldu
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı Haberler
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı
Korona 96 vatandaşımızın daha canını aldı, ölü sayısı 908’e yükseldi Haberler
Korona 96 vatandaşımızın daha canını aldı, ölü sayısı 908'e yükseldi
Yastıkla poz veren diğer ünlülerin aksine sade paylaşımıyla hayranlarını mest etti Haberler
Yastıkla poz veren diğer ünlülerin aksine sade paylaşımıyla hayranlarını mest etti
Evli sevgilisinden ayrılan Ece Erken’den kafa karıştıran itiraf Haberler
Evli sevgilisinden ayrılan Ece Erken'den kafa karıştıran itiraf
Haberler ›› genel ››-Karantina yurdunda basketbol heyecanı-Karantinada kalanlar, topları kovalara sokabilmek için çaba... - Haberler

Son Dakika genel Haberleri

20:07: Ankara'da gölete giren 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Haberler 20:04: Meltem Şarkışlalı, diyetisyen ekibi ile birlikte zayıflamanın yollarını paylaştı - Haberler 20:02: İnfaz düzenlemesi teklifi TBMM Genel Kurulunda - Haberler 19:58: Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 2142'ye ulaştı - Haberler 19:57: Ortahisar'da 3 bloklu site karantina altına alındı - Haberler 19:35: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saate 610 artarak 18 bin 279'a yükseldi - Haberler 18:42: Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Tedbirler için beklersek iki misli vaka ile uğraşmak zorunda kalırız 12:54: Kaza yerine göreve giden kadın polis, yakınlarının ölüm haberini alınca yıkıldı