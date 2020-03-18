Karantina yurdunda duygu dolu anlar
Başakşehir'de Kanuni Sultan Süleyman Yurdunda karantinada kalanlar için yakınları tarafından getirilen kişisel bakım ürünleri polis nezaretinde kontrol edilerek içeri alındı.
18.03.2020 15:37 | Son Güncelleme: 18.03.2020 15:37
Başakşehir 'de Kanuni Sultan Süleyman Yurdunda karantinada kalanlar için yakınları tarafından getirilen kişisel bakım ürünleri polis nezaretinde kontrol edilerek içeri alındı. Yurt ve çevresi özel olarak getirilen dezenfekte aracı ile ilaçlandı. Yakınıyla yurdun camından konuşan bir kadının ise duygulandığı görüldü.
Avrupa'nın 9 ayrı ülkesinden gelen Türk vatandaşlarının Başakşehir Kanuni Süleyman Yurt'undaki karantinası devam ediyor. 535 kişilik yurtta kalanlar için yakınları da temel ihtiyaç maddelerini getirdi. Verilen izinle birlikte kapıdaki polisler tarafından Temel ihtiyaçlar tek tek kontrol edilerek içeriye alındı. İçeri alınan ürünler arasında kişisel bakım ürünleri, ilaç çocuk maması olduğu öğrenildi. İçeriye sokulması yasak ürünlerin ise sıfır ambalajı olmayan ürünler olduğu söylenildi. Karantina yurdu ve çevresi Başakşehir Belediyesi'ne ait araçlarla ile dezenfekte edildi.
Karantinadaki bir yakınına kişisel malzemelerini getiren vatandaş ise, "Kıyafetleri eksikti onu getirdim ilacı bitmek üzereydi onu getirdim. Elzem ihtiyaçları alıyorlar. Kontrol ederek alıyorlar. Bebek maması, ilaç, kıyafet gibi şeyleri alıyorlar. Belçika'dan gelmişti öğrenci kızını bırakıp" dedi.
Karantina yurdunda duygusal anlar
Karantina yurdunda kalan bir kadın ise yurdun camından yakınına seslendi. Dışarıdaki yakınıyla konuşan kadının duygu dolu anlar yaşadığı görüldü. - İSTANBUL
Avrupa'nın 9 ayrı ülkesinden gelen Türk vatandaşlarının Başakşehir Kanuni Süleyman Yurt'undaki karantinası devam ediyor. 535 kişilik yurtta kalanlar için yakınları da temel ihtiyaç maddelerini getirdi. Verilen izinle birlikte kapıdaki polisler tarafından Temel ihtiyaçlar tek tek kontrol edilerek içeriye alındı. İçeri alınan ürünler arasında kişisel bakım ürünleri, ilaç çocuk maması olduğu öğrenildi. İçeriye sokulması yasak ürünlerin ise sıfır ambalajı olmayan ürünler olduğu söylenildi. Karantina yurdu ve çevresi Başakşehir Belediyesi'ne ait araçlarla ile dezenfekte edildi.
Karantinadaki bir yakınına kişisel malzemelerini getiren vatandaş ise, "Kıyafetleri eksikti onu getirdim ilacı bitmek üzereydi onu getirdim. Elzem ihtiyaçları alıyorlar. Kontrol ederek alıyorlar. Bebek maması, ilaç, kıyafet gibi şeyleri alıyorlar. Belçika'dan gelmişti öğrenci kızını bırakıp" dedi.
Karantina yurdunda duygusal anlar
Karantina yurdunda kalan bir kadın ise yurdun camından yakınına seslendi. Dışarıdaki yakınıyla konuşan kadının duygu dolu anlar yaşadığı görüldü. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Etiketler : Kanuni Sultan Süleyman, Başakşehir, Karantina, Polis, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Koronavirüse karşı "Türk Işın Tedavisi" klinik çalışmalar için Sağlık Bakanlığı'na başvuru yapıldı
Güncel
Arjantin'de iki kişinin cinsel ilişkisi yüzünden bir kasaba karantinaya alındı
Güncel
"Paniğe kapılmayın" sözünü en iyi anlatan görüntü: Yaşlı adamın elleri boş kaldı
Güncel
Suudi prensin 78 milyon dolar değerindeki yatı, Yunanistan'da alabora oldu
Güncel
Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 98'e yükseldi
Güncel
İrem Sak'ın 3 farklı karaktere bürünerek çektiği koronavirüs videosu tepki çekti
Güncel
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü
Güncel
"Paniğe gerek yok" uyarılarına rağmen un fabrikasında uzun kuyruklar oluştu