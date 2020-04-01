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Karantina yurdunda görevlilerin kapılarına 'İyi ki varsınız' notu

TÜRKİYE'de üniversite okuyan ve değişim programı (Erasmus) kapsamında bulundukları İtalya'dan getirilen, Samsun'daki yurtlarda 14 günlük karantina uygulamasına tabi tutulan öğrenciler, yetkililere ve yurt görevlilerine kapılarına astıkları notlarla teşekkür etti.

01.04.2020 10:17 | Son Güncelleme: 01.04.2020 10:17
Karantina yurdunda görevlilerin kapılarına 'İyi ki varsınız' notu

TÜRKİYE'de üniversite okuyan ve değişim programı ( Erasmus ) kapsamında bulundukları İtalya 'dan getirilen, Samsun 'daki yurtlarda 14 günlük karantina uygulamasına tabi tutulan öğrenciler, yetkililere ve yurt görevlilerine kapılarına astıkları notlarla teşekkür etti. Öğrenciler, not kağıtlarına "Çok minnettarız, iyi ki varsınız" yazdı.

İtalya'dan yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında ülkeye dönüşleri sağlanan ve Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kampüsü içindeki Münevver Ayaşlı Kız Öğrenci Yurdu'nda karantinaya alınan öğrenciler, yetkililere ve yurt görevlilerine kapılarına astıkları notlarla teşekkür etti. Öğrenciler not kağıtlarına 'Kimseyi görmedik biz, sizden daha güzel', 'Zorlu süreçte bize karşı gösterdiğiniz sabrınız, ilginiz, yardımlarınız, güler yüzlülüğünüz, misafirperverliğiniz kısacası her şey için hepinize teker teker teşekkür ederiz', 'Çok minnettarız', 'İyi ki varsınız', 'Sağlıklı günler', 'Öyle uzaktan uzaktan nasıl da bağladınız bizi', 'Ek ücret ödeyip uzatılıyor mu karantina', 'Samsun gerçekten muhteşem çıktı, iyi ki gelmişiz', 'Gitmek istemiyorum" ifadelerine yer verdi.

Görevliler de öğrencilere teşekkür etti.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Erasmus, İtalya, Samsun, Güncel
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