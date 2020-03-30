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Karantina yurdunda hakaret içeren yayın yapan 3 kişi adliyede

BOLU'da, karantina altında tutuldukları yurtta sosyal medyada canlı yayın yaparak, Türkiye Cumhuriyeti'ne hakaretler içeren paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan 3 kişi, adliyeye sevk edildi.

30.03.2020 15:57 | Son Güncelleme: 30.03.2020 15:57
Karantina yurdunda hakaret içeren yayın yapan 3 kişi adliyede

BOLU'da, karantina altında tutuldukları yurtta sosyal medyada canlı yayın yaparak, Türkiye Cumhuriyeti'ne hakaretler içeren paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan 3 kişi, adliyeye sevk edildi.

Koronavirüs salgının ardından yurt dışından gelen yaklaşık 600 kişi, 14 günlük karantina süreçleri için Bolu 'da bulunan Hayreddin Tokadi Kız Yurdu'na yerleştirildi. Yurtta kalan Furkan A., cuma günü akşam saatlerinde sosyal medya hesabından canlı yayın yaptı. Furkan A., canlı yayın sırasında, okulların tatil edilmesiyle evlerine giden kız öğrencilerin eşyalarını karıştırdı. Kızların eşyalarını takipçilerine gösteren Furkan A.,. tepkiler üzerine yayını kapattı. Görüntülerin tepki çekmesi üzerine yurtta kalan M.N.M., M.K.K. ve M.Y. de sosyal medya hesaplarından canlı yayın yaptı. Bu yayında ise yurdun kız yurdu olduğunu bilmediklerini söyleyip, Furkan A.'yı savundu. Ancak yayın sırasında yurtta kalan M.N.M., Türkiye Cumhuriyeti'ne hakaretler içeren ifadelerde bulundu.

Hem eşyaların karıştırılması hem de devleti aşağılayan sözler üzerine Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Türkiye Cumhuriyeti'ne hakaretler içeren canlı yayını yapan 3 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şüphelilere karantina altında oldukları için hızlı tanı kitleriyle koronavirüs testi yapıldı. Testlerin negatif çıkmasının ardından M.N.M., M.K.K. ve M.Y. geçen cumartesi günü gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Adliyeye güvenlik gerekçesiyle kapalı otopark girişinden getirilen şüphelilerin emniyetteki ifadesinde pişman olduklarını söyledikleri öğrenildi.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Bolu, Güncel
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