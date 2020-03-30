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Karantina yurdunda hakaret içeren yayın yapan 3 kişi adliyede (2)

ŞÜPHELİNİN BABASI TUTUKLANDIBolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, karantinada tutuldukları yurtta sosyal medyadan Türkiye Cumhuriyeti'ne hakaret içeren yayın yapmaları nedeniyle gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen şüphelilerin işlemleri sürerken, ailelerine...

30.03.2020 17:37 | Son Güncelleme: 30.03.2020 17:37
Karantina yurdunda hakaret içeren yayın yapan 3 kişi adliyede (2)

ŞÜPHELİNİN BABASI TUTUKLANDI

Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, karantinada tutuldukları yurtta sosyal medyadan Türkiye Cumhuriyeti'ne hakaret içeren yayın yapmaları nedeniyle gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen şüphelilerin işlemleri sürerken, ailelerine yönelik Genel Bilgi Taraması (GBT) yaptı. Araştırma sonucu şüphelilerden canlı yayında hakaret eden M.N.M.'nin babası Mehmet Veysi M.'nin arandığı ortaya çıktı. 'Bilişim sistemleri, kredi veya banka kurumlarını kullanarak dolandırıcılık' suçundan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası olduğu ortaya çıkan Mehmet Veysi M., yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Veysi M., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.?


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Kaynak: DHA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Güncel
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