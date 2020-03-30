Karantina yurdunda hakaret içeren yayın yapan 3 kişi adliyede (3)
2 KİŞİ TUTUKLANDI Savcılık sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen 3 kişiden, Mehmet Nuri Meygil ve Murat Yıldırım tutuklanarak cezaevine gönderildi.
30.03.2020 21:15 | Son Güncelleme: 30.03.2020 21:15
2 KİŞİ TUTUKLANDI
Savcılık sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen 3 kişiden, Mehmet Nuri Meygil ve Murat Yıldırım tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öğrenci M.K.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: DHA
Etiketler: Murat Yıldırım, Mehmet Nuri, Güncel