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Karantina yurdunda hakaret içeren yayın yapan 3 kişi adliyede (3)

2 KİŞİ TUTUKLANDI Savcılık sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen 3 kişiden, Mehmet Nuri Meygil ve Murat Yıldırım tutuklanarak cezaevine gönderildi.

30.03.2020 21:15 | Son Güncelleme: 30.03.2020 21:15
Karantina yurdunda hakaret içeren yayın yapan 3 kişi adliyede (3)

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Savcılık sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen 3 kişiden, Mehmet Nuri Meygil ve Murat Yıldırım tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öğrenci M.K.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Murat Yıldırım, Mehmet Nuri, Güncel
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