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Karantina yurdunda, hakaret içeren yayınlara gözaltı kararı

BOLU'da, yurt dışından geldikten sonra karantinaya alındıkları kız yurdunda, sosyal medyadan canlı yayın yaparak, daha önce yurtta kalan üniversiteli kız öğrencilerin eşyalarını karıştıran ve devleti aşağılayan ifadelerde bulunan 2 kişi, protesto edildi.

28.03.2020 11:32 | Son Güncelleme: 28.03.2020 11:32
Karantina yurdunda, hakaret içeren yayınlara gözaltı kararı

BOLU'da, yurt dışından geldikten sonra karantinaya alındıkları kız yurdunda, sosyal medyadan canlı yayın yaparak, daha önce yurtta kalan üniversiteli kız öğrencilerin eşyalarını karıştıran ve devleti aşağılayan ifadelerde bulunan 2 kişi, protesto edildi. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından söz konusu paylaşımları yapan 2 kişi hakkında soruşturma başlatıldığı ve bu kişilerin karantina süresinin tamamlanmasının ardından gözaltına alınacağı duyuruldu.

Koronavirüs salgının ardından yurt dışından gelen yaklaşık 500 kişi, geçen günlerde Bolu'da 14 gün boyunca karantina altında tutulacakları Hayreddin Tokadi Kız Yurdu'na yerleştirildi. Yurtta kalan Furkan A. isimli bir genç, dün akşam saatlerinde sosyal medya hesabından canlı yayın yaptı. Genç, canlı yayın sırasında, okulların tatil edilmesiyle evlerine giden kız öğrencilerin eşyalarını karıştırdı. Genç kızların eşyalarını takipçilerine gösteren Furkan A. tepkiler üzerine yayını kapattı. Tepkilerin ardından yurtta kalan başka bir grup da sosyal medya hesaplarından canlı yayın yaptı. Bu yayında ise yurdun kız yurdu olduğunu bilmediklerini söyleyip, kendilerini savundu. Ancak bu sırada yurtta kalan Mehmet Nuri B. isimli bir genç de devleti aşağılayan ifadelerde bulundu.

Hem eşyaların karıştırılması hem de devleti aşağılayan sözler, Bolu'da tepkilere yol açtı. Bolu'da sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından Bolu Ülkü Ocakları Başkanı İsmail Akgül, beraberindeki bir grupla karantina altındaki yurdun önüne giderek, tepki gösterdi. Grup, burada Türk bayrağı açıp videodaki kişilere karşı söylemlerde bulundu. Yurtta kalan başka kişiler de protesto edenlere destek verdi.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Olayların ardından Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı da konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Yurt dışından getirilip Bolu'da yurtta karantina altına alınan öğrencilerin söz konusu paylaşımları nedeniyle soruşturma başlatılmış olup, karantina sonrası gözaltına alınmaları talimatı verilmiştir" denildi.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Başsavcı, Bolu, Güncel

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