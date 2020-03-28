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Karantina yurdunda, hakaret içeren yayınlara gözaltı kararı (3)

KARANTİNADAN GÖZALTINA Yurt dışından gelerek Bolu'da karantina altında tutuldukları yurtta sosyal medyadan yaptıkları yayın sırasında devleti aşağılayıcı ifadelerde bulunan M.N.M., M.K.K. ve M.Y. Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla gözaltına alındı.

28.03.2020 18:22 | Son Güncelleme: 28.03.2020 18:23
Karantina yurdunda, hakaret içeren yayınlara gözaltı kararı (3)

KARANTİNADAN GÖZALTINA

Yurt dışından gelerek Bolu 'da karantina altında tutuldukları yurtta sosyal medyadan yaptıkları yayın sırasında devleti aşağılayıcı ifadelerde bulunan M.N.M., M.K.K. ve M.Y. Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla gözaltına alındı.

GÖZALTI ÖNCESİ HIZLI KORONAVİRÜS TESTİ YAPILDI

Gözaltı işlemleri için 3 kişiye koronavirüs testi yapılması için hızlı kitler temin edildi. Şüphelilere test yapıldı. Test sonuçlarının negatif çıkmasının ardından 3 genç özel koruma kıyafetli polisler tarafından yurttan çıkarılarak polis aracına bindirildi. Bu sırada yurtta karantina altında kalan diğer vatandaşlar pencerelere çıkarak 3 gence tepki gösterirken, gözaltı işlemlerini gerçekleştiren polisi ise alkışladı. Hastanede sağlık kontrolüne götürülen şüpheliler, daha sonra götürüldükleri Asayiş Şube Müdürlüğü önünde de bir grubun tepkisine uğradı.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Bolu, Güncel

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