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Karantina yurdunda tahliye heyecanı

Karantina yurdunda tahliye heyecanı Sivas'ta KYK yurtlarında karantina altına alınan öğrenciler karantina sürecinin tamamlanmasıyla evlerine gidecek olmanın heyecanını yaşıyorlar Sivas'ta KYK yurtlarında karantina altına alınan öğrenciler karantina sürecinin tamamlanmasıyla evlerine gidecek...

07.04.2020 20:38 | Son Güncelleme: 07.04.2020 20:40
Karantina yurdunda tahliye heyecanı
Sivas 'ta KYK yurtlarında karantina altına alınan öğrenciler karantina sürecinin tamamlanmasıyla evlerine gidecek olmanın heyecanını yaşıyorlar
SİVAS - Sivas'ta KYK yurtlarında karantina altına alınan öğrenciler karantina sürecinin tamamlanmasıyla evlerine gidecek olmanın heyecanını yaşıyorlar
Mısır, İskoçya, İrlanda ve Sudan 'dan Sivas'a getirilerek, korona virüs tedbirleri kapsamında Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlarda gözlem altında alınan öğrenciler, 14 günlük karantina sürecini tamamlamanın ve evlerine ailelerinin yanlarına gidecek olmanın mutluluğunu yaşıyorlar. ERASMUS programları kapsamında gittikleri ülkelerde korona virüs önlemeleri çerçevesinde devletin imkanlarıyla Sivas'a getirilen 600'e yakın öğrenci, KYK Binali Yıldırım Kampüsü'ndeki 10 bin kişilik yurtta 14 günlük karantina süresini tamamladı. 14 gün boyunca yurtta gözetim altında tutulan öğrenciler evlerine ailelerinin yanlarına gidecek olamanın heyecanını yaşıyorlar. Eşyalarını toplayarak bavullarına yerleştiren öğrencilerden risk taşımayanlar yarın sabahtan itibaren tahliye edilerek memleketlerine uğurlanacaklar.
"Duygulanıyorum. Bunun sebebi de şu burada bize gerçekten çok iyi baktılar"
Karantina da kalan Ecem Artut, duygulandığını ve bununda sebebini yurtta çok iyi bakıldığını ifade ederek, "Biz buraya gelmeden önce kendimizi 10-15 gün izole ettik. Bizim orda hastalık daha önce çıktı. Okullarımızı iş yerlerimiz kapandı. Daha sonrada öğrencilerde bizlerde korku oluşmaya başladı. Bu korku hastalık korkusu, anne baba özlemi. En büyük sorun sağlık sistemi. Sağlık sistemi Türkiye'de daha iyi olduğu için buraya gelme kararı aldık. Uçağa bindikten sonra Sivas'a indik. Yurtlara yerleştirildik. Çalışanlar her zaman yardımcı oldular. Sivas Valimiz etli ekmek, katmer, lahmacun gönderdi. Şuanda son günlerimiz. Duygulanıyorum. Bunun sebebi de şu burada bize gerçekten çok iyi baktılar. Kendi çocuklarıymış gibi baktılar" dedi.
" Her istediğimiz yerine getirildi"
Yurtta bulunan diğer öğrenci Tuba Mine Akkoca, yurtta kendilerine çok iyi bakıldığını belirterek, " Bildiğiniz üzere iki hafta önce İrlanda Dublin'den Sivas'a getirildik. Karantina altında kalıyoruz. Bugün bizim karantina altında son günümüz. 2 hafta bitmiş bulunmakta. Evlerimize gitmek üzere yarın sabah yola çıkacağız.2 haftalık bu süreç çok hızlı geçti. Nasıl hızlı geçti anlamdık. Ben bunu burada ki mutluluğumuza bağlıyorum. Burada ki mutluluğumuzun da sebebi bize sunulan hizmet. Her isteğimiz yerine getirildi. Bu karantina sürecini hiçbir sıkıntı olmadan atlattık"dedi. Karantina yurdunda tahliye heyecanı

Kaynak: İHA

Etiketler: Karantina, Sudan, Sivas, Genel

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Karantina yurdunda tahliye heyecanı
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