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Karantina yurtlarında 4'üncü gün

Tüm dünyada etkisi devam eden Korona virüse karşı Türkiye'ye getirilen vatandaşların 14 günlük karantinasında 4'üncü gün başladı.

21.03.2020 10:00 | Son Güncelleme: 21.03.2020 10:01
Tüm dünyada etkisi devam eden Korona virüse karşı Türkiye 'ye getirilen vatandaşların 14 günlük karantinasında 4'üncü gün başladı. Polisin yurdun giriş çıkışlarında aldığı sıkı tedbir devam ediyor.
Avrupa 'nın 9 ayrı ülkesinde bulunan Türk vatandaşlarından Türkiye'ye gelmek isteyenler getirilmişti. 3 bine yakın kişi Türkiye'de evlerine gitmeden önce yurtlara yerleştirilerek 14 günlük karantina altına alındı. Karantina altına alınan vatandaşların bulunduğu yurtlarda 4'üncü güne girildi. Polis ekipleri, yurda personel dışında giriş çıkış yapılmaması için tedbirlerine devam ediyor. Yurda giren personellerin tek tek kimlikleri sorularak giriş çıkış yapılmasına izin verilirken, karantina da olan bazı vatandaşlar ise zaman zaman camlara çıkarak hava alıyor.
(Murat Delice/İHA)
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Karantina yurtlarında 4’üncü gün

Kaynak: İHA

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Karantina yurtlarında 4'üncü gün
Etiketler : Karantina, Türkiye, Avrupa, Güncel

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