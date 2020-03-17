Menü
Haberler ›› Güncel ››KARANTİNA YURTLARINDA HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI - Güncel

KARANTİNA YURTLARINDA HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

KARANTİNA YURTLARINDA HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI (4) (Havadan Güngören öğrenci yurdu)

17.03.2020 11:12 | Son Güncelleme: 17.03.2020 11:17
KARANTİNA YURTLARINDA HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI (4) (Havadan Güngören öğrenci yurdu)
KARANTİNA YURTLARINDA HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Kaynak: DHA

Etiketler : Güngören, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Son Dakika: Gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme süresi 30 Nisan'a kadar uzatıldı Güncel
Son Dakika: Gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme süresi 30 Nisan'a kadar uzatıldı
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu Güncel
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
40 yaşındaki İtalyan vatandaşı, yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Nefes alamıyorum Güncel
40 yaşındaki İtalyan vatandaşı, yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Nefes alamıyorum
Kocaelili esnaf koronavirüs fırsatçılarına inat, şişesini getirene bedava kolonya dağıtıyor Güncel
Kocaelili esnaf koronavirüs fırsatçılarına inat, şişesini getirene bedava kolonya dağıtıyor
Oyuncu Pınar Altuğ, koronavirüse karşı önlem almayan vatandaşlara sert çıktı: İnanılır gibi değil Güncel
Oyuncu Pınar Altuğ, koronavirüse karşı önlem almayan vatandaşlara sert çıktı: İnanılır gibi değil
İlk koronavirüs aşısı yapılan kadın: Kendimle gurur duyuyorum Güncel
İlk koronavirüs aşısı yapılan kadın: Kendimle gurur duyuyorum
Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendiren propolis satışları arttı Güncel
Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendiren propolis satışları arttı
Altın resmen eridi! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Güncel
Altın resmen eridi! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları