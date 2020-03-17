KARANTİNA YURTLARINDA HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI
KARANTİNA YURTLARINDA HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI (4) (Havadan Güngören öğrenci yurdu)
17.03.2020 11:12 | Son Güncelleme: 17.03.2020 11:17
KARANTİNA YURTLARINDA HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI (4) (Havadan Güngören öğrenci yurdu)
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :KARANTİNA YURTLARINDA HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI
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