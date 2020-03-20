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KARANTİNA YURTLARINDA ÜÇÜNCÜ GÜN

AVRUPA'dan gelen ve İstanbul'da yurtlara yerleştirilen Türklerin karantina süreci üçüncü gününe girdi.

20.03.2020 10:57 | Son Güncelleme: 20.03.2020 11:02
AVRUPA'dan gelen ve İstanbul 'da yurtlara yerleştirilen Türklerin karantina süreci üçüncü gününe girdi. Karantina yurtlarındaki güvenlik önlemleri de devam ediyor.
Avrupa 'dan Türkiye'ye dönenler, 14 gün boyunca karantina altında kalacakları yurtlara geçtiğimiz Salı yerleştirildi. Gelenler Florya Beşyol Kız Öğrenci Yurdu, Fatih Sultan Mehmet Öğrenci Yurdu ve Kanuni Sultan Süleyman Öğrenci Yurdu'nda karantina altına alındı. Karantinadaki üçüncü günde de polis ekipleri yurtların çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. 24 saat boyunca yurtların çevresinde nöbet tutan ekipler giriş ve çıkışları bariyerle kapattı. Ambulanslar ise yurtlarda görevli doktor ve hemşireler için hazır halde bekletiliyor. Üç yurdun önünde de TOMA'lar güvenlik önlemi nedeniyle görev alıyor.
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KARANTİNA YURTLARINDA ÜÇÜNCÜ GÜN

Kaynak: DHA

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KARANTİNA YURTLARINDA ÜÇÜNCÜ GÜN
Etiketler : Karantina, İstanbul, Avrupa, Güncel

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