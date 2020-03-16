Karantinada bahçeden bahçeye pinpon oynadılar
Karantinada bahçeden bahçeye pinpon oynadılarİlayda KILIÇAY, (DHA)- İspanya'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle karantinada olanlar, evlerinin bahçelerinden birbirleriyle pinpon oynadı.
16.03.2020 17:33 | Son Güncelleme: 16.03.2020 17:35
Karantinada bahçeden bahçeye pinpon oynadılar
İlayda KILIÇAY, (DHA)- İspanya 'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle karantinada olanlar, evlerinin bahçelerinden birbirleriyle pinpon oynadı. O anlara dair görüntüler ise sosyal medyada paylaşıldı.
İspanya'da koronavirüs nedeniyle olağanüstü hal ilan edilmesinin ardından karantinaya alınan kentlerden birinde insanlar, evlerinin bahçesine çıkarak pinpon oynadı. İnsanların evlerine kapanmasıyla başlayan karantina sürecinde eğlendikleri anlar ise kameralara yansıdı. Görüntülerde, iki kişinin bahçeleri birbirinden ayıran duvarın üzerinde pinpon oynadıkları görüldü.
İspanya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 309'a; virüs tespit edilenlerin sayısı ise 9 bin 191'e yükseldi.
İlayda KILIÇAY, (DHA)- İspanya 'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle karantinada olanlar, evlerinin bahçelerinden birbirleriyle pinpon oynadı. O anlara dair görüntüler ise sosyal medyada paylaşıldı.
İspanya'da koronavirüs nedeniyle olağanüstü hal ilan edilmesinin ardından karantinaya alınan kentlerden birinde insanlar, evlerinin bahçesine çıkarak pinpon oynadı. İnsanların evlerine kapanmasıyla başlayan karantina sürecinde eğlendikleri anlar ise kameralara yansıdı. Görüntülerde, iki kişinin bahçeleri birbirinden ayıran duvarın üzerinde pinpon oynadıkları görüldü.
İspanya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 309'a; virüs tespit edilenlerin sayısı ise 9 bin 191'e yükseldi.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :Karantinada bahçeden bahçeye pinpon oynadılar
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